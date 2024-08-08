Корогодський здивував, як "вигнав" доньку з немовлям з дому і чому його син не може позбутися громадянства РФ

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський розповів про своїх дітей та онуків та розсекретив, де вони перебувають під час війни.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" знаменитість зізнався, що його нащадки залишилися в Києві. За кордон вони відмовлялися виїжджати. Утім, все ж таки шоумен намагався їх спровадити до безпечного місця. Доньку Лізу Корогодський просто "вигнав" з трьома дітьми з дому, аби та поїхала за кордон. Через два дні дівчина повернулася до Києва.

Гарік Корогодський з донькою Лізою / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Вони не хочуть виїжджати. Я намагався їх вивезти. 10 листопада минулого року було галасно в Києві. Я вигнав Лізу з трьома дітьми, молодшому було 20 днів, машиною за кордон. Вона поїхала, два дні пожила за кордоном і телефонує мені: "Ми всім все довели, хто в домі господар, хто вирішує, я повертаюся", - розповів шоумен.

Молодша донька Гаріка Корогодського теж певний час перебувала за кордоном. Вона закінчила 11 клас школи у Данії, а потім вступила на океанолога до одного з вишів Лондона. Утім, дівчині теж захотілося повернутися до Києва, що вона й зробила.

Гарік Корогодський з донькою Машею / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Тут показова річ з моєю молодшою донькою. Я її виштовхав до Данії, вона закінчила школу. У неї була мрія стати океанічним біологом. Вона вступила до вишу у Лондоні. Потім вона мені зателефонувала, що хоче повернутися до Києва. Вона повернулася", - пригадав шоумен.

Розповів Гарік Корогодський і про складну ситуацію з сином, який від народження має російське громадянство, а нині не може його позбутися. Як говорить бізнесмен, задля того, аби це зробити, потрібно поїхати до РФ та відновити паспорт. Однак, звичайно ж, ніхто до Москви не буде вирушати. Тому нині шоумен робить все можливе, аби нарешті змінити громадянство сина.

Гарік Корогодський з сином / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Російського громадянства позбутися сьогодні надто складно, майже неможливо. Щоб його позбутися, потрібен російський паспорт, його немає, бо він його не оновлював від 15 років. Громадянство не можна просто спалити, особливо коли паспорта немає. Для того, щоб сьогодні позбутися цього російського громадянства, потрібно, як кажуть юристи, на один день заїхати до Москви, оновити паспорт. Вони гарантують, що він виїде, але хто їх слухає, скільки коштують ці гаранти і ніхто не збирається туди їхати. Ми шукаємо будь-які шляхи позбутися російського громадянства", - поділився бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Гарік Корогодський розповів про свої статки. Бізнесмен також зізнався, де ховає зароблені мільйони.

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