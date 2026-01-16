ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
1 хв

Короткострижена Lida Lee приголомшила, який вигляд мала з довгим волосся

Артистка поділилась серією архівних світлин та висловилась про свій стиль.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Lida Lee

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, приголомшила, який вигляд мала з довгим волоссям.

Так, вже тривалий час фани виконавиці звикли бачити її з короткою стрижкою. Проте, з такою зачіскою артистка ходила не завжди. В Instagram-stories співачка опублікувала серію архівних світлин, на яких постає з довгою та кучерявою шевелюрою.

До речі, кадрами Lida Lee поділилась не просто так. Підписники артистки поцікавились в сторіз, чи завжди вона була такою стильною. Тож, співачка показала архівні кадри та пожартувала, що зі смаком в неї раніше було не все добре.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

"Ой, дівчата, звичайно, що не завжди (була стильною – прим. ред.), були й темні часи, коли зі смакових були лише смакові рецептори. Та ви й самі можете побачити, як було", - пожартувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee показувала пікантне фото зі своїм коханим шоуменом Даніелем Салемом. Виконавиця також заговорила про випробування в їхніх стосунках.

Дата публікації
Кількість переглядів
470
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie