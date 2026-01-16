Короткострижена Lida Lee приголомшила, який вигляд мала з довгим волосся

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, приголомшила, який вигляд мала з довгим волоссям.

Так, вже тривалий час фани виконавиці звикли бачити її з короткою стрижкою. Проте, з такою зачіскою артистка ходила не завжди. В Instagram-stories співачка опублікувала серію архівних світлин, на яких постає з довгою та кучерявою шевелюрою.

До речі, кадрами Lida Lee поділилась не просто так. Підписники артистки поцікавились в сторіз, чи завжди вона була такою стильною. Тож, співачка показала архівні кадри та пожартувала, що зі смаком в неї раніше було не все добре.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

"Ой, дівчата, звичайно, що не завжди (була стильною – прим. ред.), були й темні часи, коли зі смакових були лише смакові рецептори. Та ви й самі можете побачити, як було", - пожартувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee показувала пікантне фото зі своїм коханим шоуменом Даніелем Салемом. Виконавиця також заговорила про випробування в їхніх стосунках.