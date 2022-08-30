Кортні Кардашян обурила українців: зірка показала відео з Красної площі

Знаменитість Кортні Кардашян показала дивний ролик.

Блогерка в Instagram-stories опублікувала коротке відео, на якому зображена російська Красна площа. Ролик був зроблений взимку у Москві, адже довкола багато снігу, новорічних ялинок та атракціонів.

Кортні Кардашян показала таке в своєму Instagram / Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кортні жодним чином не прокоментувала свій допис, що обурило українців. Тим більше відео, яке було зроблене в країні-агресорці, в соцмережі Кардашян має дуже дивний вигляд. Зірка опублікувала сторіз вже досить давно та після цього в її Instagram не було жодних дописів.

Загалом, раніше блогерка підтримувала Українців, які захищають країну від російських окупантів. Кортні писала, що молиться за Україну.

Кортні Кардашян підтримувала Україну / Фото: instagram.com/kourtneykardash

Зазначимо, Кортні Кардашян не перша світова знаменитість, яка обурила своєю поведінкою. Нещодавно голлівудський актор Роберт Дауні-молодший розчарував своїх прихильників по всьому світу, які активно підтримують Україну у повномасштабній війні з РФ. "Залізна людина" одягнув шкарпетки, на яких виднівся напис "росія", та ще й російською мовою.

Нагадаємо, путіністка Надія Бабкіна яскраво продемонструвала своє ставлення до війни в Україні. Російська співачка та палка прихильниця Путіна надумала виступити в окупованому Луганську.

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