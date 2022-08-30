Кортні Кардашян обурила українців: зірка показала відео з Красної площі

Відома американська модель та блогерка Кортні Кардашян обурила своїм вчинком.
Знаменитість Кортні Кардашян показала дивний ролик.
Блогерка в Instagram-stories опублікувала коротке відео, на якому зображена російська Красна площа. Ролик був зроблений взимку у Москві, адже довкола багато снігу, новорічних ялинок та атракціонів.
Кортні жодним чином не прокоментувала свій допис, що обурило українців. Тим більше відео, яке було зроблене в країні-агресорці, в соцмережі Кардашян має дуже дивний вигляд. Зірка опублікувала сторіз вже досить давно та після цього в її Instagram не було жодних дописів.
Загалом, раніше блогерка підтримувала Українців, які захищають країну від російських окупантів. Кортні писала, що молиться за Україну.
Зазначимо, Кортні Кардашян не перша світова знаменитість, яка обурила своєю поведінкою. Нещодавно голлівудський актор Роберт Дауні-молодший розчарував своїх прихильників по всьому світу, які активно підтримують Україну у повномасштабній війні з РФ. "Залізна людина" одягнув шкарпетки, на яких виднівся напис "росія", та ще й російською мовою.
Нагадаємо, путіністка Надія Бабкіна яскраво продемонструвала своє ставлення до війни в Україні. Російська співачка та палка прихильниця Путіна надумала виступити в окупованому Луганську.
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