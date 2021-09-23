Кортні Кардашян та Меган Фокс знялися топлес та помірялися ідеальними фігурами

Подружки влаштували відверту фотосесію.
Голлівудська акторка Меган Фокс та зірка реалітішоу Кортні Кардашян не лише разом на подвійні побачення ходять, а й беруть участь у відвертих фотосесіях.
Так, знаменитості разом попозували у новій рекламній кампанії молодшої сестри Кортні – Кім Кардашян. Подружки знялися топлес, одягнені лише у чорні трусики. Зірки спокусливо позували на камеру та помірялися ідеальними фігурами. Світлини розмістила Фокс.
Кортні також опублікувала декілька пікантних кадрів. На них красуні ласували фрукти. Зокрема, їли одне яблуко.
Шанувальники ледь не втратили дар мови після побаченого. У коментарях юзери написали низку приємних повідомлень.
- Я на підлозі
- Це буде в моїх снах сьогодні вночі
- Гарячі мамці
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