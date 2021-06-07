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Кортні Кокс заспівала з Едом Шираном та Елтоном Джоном улюблену пісню Лізи Кудроу з "Друзів"

Кортні Кокс заспівала з Едом Шираном та Елтоном Джоном улюблену пісню Лізи Кудроу з "Друзів"

Getty Images

Акторка була зворушена таким сюрпризом.

Американська акторка, зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс вирішила потішити свою колегу за ситкомом Лізу Кудроу та влаштувала їй сюрприз.

Так, знаменитість записала відео, де разом з британськими музикантами Едом Шираном, Елтоном Джоном та американською співачкою Бренді Карлайл заспівала хіт Tiny Dancer. Саме цю пісню героїня Лізи Фібі Буффе назвала найромантичнішою. У серіалі Фібі була переконана, що вона присвячена боксеру Тоні Данцу. Тому, спеціально для Кудроу зірки змінили текст і проспівали замість Tiny Dancer - Tony Danza. Цікаво, що Ед і Бренді грали на гітарі, а Кортні – на фортепіано.

"Один з найбільших моментів мого житті. Це для тебе, Ліза Кудроу", - написала Кокс.

Менш ніж за добу ролик зібрав майже 5 млн переглядів та 13 тисяч коментарів. Відреагувала на музичний подарунок і сама Ліза. Акторка записала відеозвернення, в якому зізналася, що зворушена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Нагадаємо, у спецепізоді серіалу "Друзі" Леді Гага з кумедними хвостиками заспівала легендарну пісню Фібі. Ситком радше нагадував спогади про знімання славетної шестірки.