Кортні Кокс заспівала з Едом Шираном та Елтоном Джоном улюблену пісню Лізи Кудроу з "Друзів"

Акторка була зворушена таким сюрпризом.

Американська акторка, зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс вирішила потішити свою колегу за ситкомом Лізу Кудроу та влаштувала їй сюрприз.

Так, знаменитість записала відео, де разом з британськими музикантами Едом Шираном, Елтоном Джоном та американською співачкою Бренді Карлайл заспівала хіт Tiny Dancer. Саме цю пісню героїня Лізи Фібі Буффе назвала найромантичнішою. У серіалі Фібі була переконана, що вона присвячена боксеру Тоні Данцу. Тому, спеціально для Кудроу зірки змінили текст і проспівали замість Tiny Dancer - Tony Danza. Цікаво, що Ед і Бренді грали на гітарі, а Кортні – на фортепіано.

"Один з найбільших моментів мого житті. Це для тебе, Ліза Кудроу", - написала Кокс.

Менш ніж за добу ролик зібрав майже 5 млн переглядів та 13 тисяч коментарів. Відреагувала на музичний подарунок і сама Ліза. Акторка записала відеозвернення, в якому зізналася, що зворушена.

Нагадаємо, у спецепізоді серіалу "Друзі" Леді Гага з кумедними хвостиками заспівала легендарну пісню Фібі. Ситком радше нагадував спогади про знімання славетної шестірки.

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