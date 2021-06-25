Кортні Кокс зізналася, що була закохана у Джима Керрі

Кортні Кокс зізналася, що була закохана у Джима Керрі

Почуття виникли під час знімань "Ейс Вентури".

Відома американська акторка та зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс зізналася, що була закохана у Джима Керрі.

57-річна Кокс стала зірковою гостею шоу SiriusXM Говарда Стерна. Під час розмови знаменитість поділилася, що почуття до колеги виникли під час знімань комедії "Ейс Вентура", де вони зіграли закоханих. Про це пише видання People.

Getty Images

Зокрема, Кортні приголомшило вміння Джима бути кардинально різним у кадрі.

"Він був таким кумедним, він весь час просто дуркував. Я пам'ятаю, коли ми вперше проводили репетиції, він просто грав стриманіше. А потім, коли почалися знімання, я подумала: "Боже мій, він найсмішніша людина", – пригадала Кортні.

На запитання ведучого, чи була іскра між акторами, вона відповіла: "Звичайно, була закоханість".

Нагадаємо, Джим Керрі вперше через 20 років зізнався, що жалкує про розрив з Рене Зеллвегер. Актори розійшлися 2000 року.

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