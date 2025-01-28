Кошмал показала фото з чоловіком і розкрила, скільки кіло набрала за час вагітності

Українська акторка Анна Кошмал поділилася новими подробицями своєї вагітності.

Знаменитість уже незабаром вдруге стане мамою. А поки у фотоблогу Кошмал поцікавилися її вагою під час виношування малюка. У відповідь зірка показала своє нове фото з помітно округлим животиком і зізналася, що за цей період погладшала на 20 кіло.

"Зараз я приблизно плюс 20 кг, ніхто мені не вірить, але я ж то знаю", - поділилася Анна.

Вагітна Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також вагітна акторка відповіла на поширене запитання про її чоловіка, від якого вона очікує на маля. Кошмал показала родинне фото та заспокоїла фанів, укотре пояснивши, що вона з обранцем насправді разом. На зображенні обличчя її чоловіка не видно. Зірка пояснила це тим, що коханий проти публічності, тому здебільшого й не з'являється на фото в Мережі.

"Тобто раніше був, а тут зник? Деякі люди, як мій чоловік, не люблять публічності. І я це поважаю", - відповіла артистка.

Анна Кошмал з сином і чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно блогерка Олена Філонова здивувала своїми кардинальними змінами зовнішності. Зірка несподівано схудла на 20 кг й показала фото до та після у спідній білизні.

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