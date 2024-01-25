Кошмал шокувала, як у Кишиневі її висміяли за відмову говорити російською і раділи окупації України

Артистка розповіла про неприємні інциденти, які трапилися з нею в Молдові.
Українська акторка Анна Кошмал розповіла, як у Кишиневі зустріла проросійських місцевих, які висміювали її за відмову говорити російською і раділи, що Росія окупувала Україну.
У Молдові артистка була проїздом. До слова, вона поверталася з відпочинку до України. Літаком Анна долетіла до Кишинева, а вже звідти мала вирушити додому. Однак у Кошмал ще залишався вільний час, тож вона залишилася в місті.
Враження у співачки про Кишинів були не надто приємні, адже вона там зустріла проросійських місцевих. Зокрема, знаменитість висміяли за відмову розмовляти російською, а також назвали акторкою з РФ. Ба більше, Анна говорить, що деякі взагалі раділи окупації України.
"За цей короткий час тут сталось вже декілька ситуацій, коли на моє небажання розмовляти російською закачували очі або сміялися (наприклад, працівниця аеропорту, до якої я звернулась за допомогою в пошуку сумки). Як виявилось, мене тут дуже добре знають, аж занадто. Мене всюди впізнавали і деякі навіть казали, що я їхня російська акторка і що вони раді, що частини України вже нема", - шокувала Анна.
Кошмал говорить, що не хоче судити Молдову лише через тих проросійських громадян, яких вона зустріла. Тим більше, приємні зустрічі в Анни теж були. Зокрема, акторка запам'ятала працівницю готелю, яка поставилася до неї з повагою та розумінням.
"Мені б не хотілося по декількох людях судити всіх інших громадян цієї країни, але враження зіпсоване вщент. Мою нервову систему підтримала лише мила дівчина на ресепшені готелю, яка мило говорила зі мною англійською і поставилася до нас із повагою і розумінням", - зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Цимбалару розповіла про ганебну поведінку росіян за кордоном. Артистка пригадала неприємні зустрічі з жителями країни-агресорки в Єгипті.
Читайте також: