Кошмал шокувала, як у Кишиневі її висміяли за відмову говорити російською і раділи окупації України

Артистка розповіла про неприємні інциденти, які трапилися з нею в Молдові.

Українська акторка Анна Кошмал розповіла, як у Кишиневі зустріла проросійських місцевих, які висміювали її за відмову говорити російською і раділи, що Росія окупувала Україну.

У Молдові артистка була проїздом. До слова, вона поверталася з відпочинку до України. Літаком Анна долетіла до Кишинева, а вже звідти мала вирушити додому. Однак у Кошмал ще залишався вільний час, тож вона залишилася в місті.

Враження у співачки про Кишинів були не надто приємні, адже вона там зустріла проросійських місцевих. Зокрема, знаменитість висміяли за відмову розмовляти російською, а також назвали акторкою з РФ. Ба більше, Анна говорить, що деякі взагалі раділи окупації України.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"За цей короткий час тут сталось вже декілька ситуацій, коли на моє небажання розмовляти російською закачували очі або сміялися (наприклад, працівниця аеропорту, до якої я звернулась за допомогою в пошуку сумки). Як виявилось, мене тут дуже добре знають, аж занадто. Мене всюди впізнавали і деякі навіть казали, що я їхня російська акторка і що вони раді, що частини України вже нема", - шокувала Анна.

Кошмал говорить, що не хоче судити Молдову лише через тих проросійських громадян, яких вона зустріла. Тим більше, приємні зустрічі в Анни теж були. Зокрема, акторка запам'ятала працівницю готелю, яка поставилася до неї з повагою та розумінням.

Допис Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Мені б не хотілося по декількох людях судити всіх інших громадян цієї країни, але враження зіпсоване вщент. Мою нервову систему підтримала лише мила дівчина на ресепшені готелю, яка мило говорила зі мною англійською і поставилася до нас із повагою і розумінням", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Цимбалару розповіла про ганебну поведінку росіян за кордоном. Артистка пригадала неприємні зустрічі з жителями країни-агресорки в Єгипті.

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