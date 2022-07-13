Кошовий на концерті для ЗСУ покепкував з Арестовича: "Зустрілися Білосніжка, Дюймовочка і п*здабол"

Під час концерту для українських бійців, керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів анекдот.

І йшлося у ньому про радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Зокрема, Кошовий порівняв Арестовича з п*здаболом.

"Зустрічаються Білосніжка, Дюймовочка і п*здабол. Дюймовочка каже: "Я найменша". Білосніжка каже: "Я найкрасивіша". П*здабол каже: "Ну у мене через ім'я все зрозуміло". Йдуть вони у "Дім Правди", приходять, побули там. Вибігає в істериці Дюймовочка і каже: "Виявляється, я не найменша, є ще Хлопчик-мізинчик". Білосніжка вибігає у сльозах: "Я не найкрасивіша, є ще Спляча Красуня...". Виходить на поріг "Дому Правди" п*здабол і каже: "Так, я не зрозумів, хто такий Арестович?" – розповів анекдот Кошовий.

Судячи з реакції, актор повеселив військових, адже вони гучно сміялися.

Відповідне відео з виступом артистів у TikTok розмістив користувач petrychxxx.

Наприкінці свого виступу Кошовий зізнався, що цей анекдот навіть розповідав в Офісі президента. Втім, як Арестович відреагував на такі жарти – поки невідомо.

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