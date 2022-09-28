Кошовий пояснив, за що з Пікаловим отримав нагороду від Зеленського, та відповів хейтерам

Українські зірки шоубізнесу з нагоди Дня Незалежності отримали почесні відзнаки від президента України.

Утім, після нагородження знаменитостей виник ряд запитань та шквал критики, чому ж деякі артисти отримали відзнаки. Зокрема, одними з тих, кого захейтили, були Євген Кошовий та Олександр Пікалов.

Кошовий прокоментував їхнє нагородження. За словами актора, відзнаки вони отримали завдяки волонтерській діяльності. Від початку війни актори багато чого зробили для України, утім не афішували цього. За словами Кошового, вони не бачили сенсу цього робити, тим більше допомагали артисти українцям власним коштом.

"Те, що ми не говоримо публічно про цю свою волонтерську діяльність – це наша справа. До цього часу ми все робили власним коштом, не збирали донати з інших людей, тому нам навіть думки не приходило, що треба перед кимось звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність – це його справа. Інші також за це ордени отримали. Але чомусь саме наші з Сашею нагороди викликали найбільше шуму", - прокоментував Кошовий в інтерв'ю kp.ua.

Олександр Пікалов і Євген Кошовий / Фото: instagram.com/pikalov95_official

Євген розповів, що від початку війни йому з Пікаловим прилетіло чимало хейту. Зокрема, писали, що вони втекли за кордон. Кошовий наголосив, що вони залишалися в Україні. На хейт актор намагається не реагувати.

"Я передбачав, що таке буде. Бо від самого початку повномасштабного вторгнення ми багато хейту отримуємо на свою адресу. Наприклад, хтось розпускав чутки, що ми з Пікаловим в перший день війни втекли до Польщі… І це при тому, що ми з Сашком ще 24-го зранку приїжджали на телеканал 1+1, виходили в прямий ефір зі студії – щоб підтримати людей. З другого тижня війни почали їздити з виступами до військових. Виступали у військових частинах, бомбосховищах, госпіталях, на станціях метро. Якщо почитати все те, що пишуть, то може скластися враження, що ми з Сашком вже пів світу об’їздили за ці пів року. Я на таке стараюся не реагувати. Але іноді, звичайно, злість бере. Хоча ти розумієш, що декому за це просто платять гроші - за те, щоб вони наговорювали на людей", - зазначив Кошовий.

Нагадаємо, 28 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами відомих людей, серед яких чимало знаменитостей. Утім, після оприлюднення списків нагороджених на деяких зірок почався литися шквал критики. Згодом у Зеленського пояснили, чому нагородили орденами Пікалова, Кошового та інших зірок.

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