Кошовий розкрив, куди зник комік Жидков "Тамбовський вовк" зі сцени під час війни

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий висловився про зникнення зі сцени його колеги, гумориста й сценариста Валерія Жидкова.

Так, артист до повномасштабного вторгнення набув популярності як "Тамбовський вовк" та знімався у телепроєктах. Жидков родом з РФ, але на початку великої війни розпрощався з російським громадянством на користь українського. І так само проживав з дружиною та двома дітьми в Україні, яку публічно підтримував. Проте згодом припинив виходити на зв'язок до фанів.

Кошовий в коментарі "Ранок у великому місті" поділився, що під час війни він дізнався про виїзд гумориста за кордон. Проте куди саме, артист не розкрив. Тим не менш, його дії розцінює як не надто сміливу позицію.

Валерій Жидков

"Він не працює. Він поїхав. Не знаю, чи можна це назвати по-англійськи або ні... Я коли дізнався, що він пішов, то для мене це було несподівано. Мені сказали, що Валєра поїхав. Поїхав, та й поїхав. Значить отакий ти сильний чувак, бл*дь", - різко висловився про колегу шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий розповів про труднощі виховання 17-річної доньки та який вихід з її підліткової кризи знайшов.

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