Кошовий розповів про листування з Зеленським у перший день повномасштабної війни

Кошовий розповів про листування з Зеленським у перший день повномасштабної війни

Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про листування із президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого.

Як розповів знаменитість, одразу після перших вибухів у Києві, він написав йому SMS.

Про це йдеться в інтерв'ю Даніелю Салему у програмі "Зірковий шлях".

"Я кажу: "Що, серйозно почалося?". Він каже: "Виходить, що так", – пригадав він.

Також Кошовий розповів, що потім не раз запитував особисто у президента про прогнози щодо війни.

"А потім я подумав, а хто тобі скаже прогноз якийсь. Це риторичне питання. Сподіваюся, що скоро перемога буде за нами", – зазначив зірка.

Також поміркував гуморист і про хейт. Євген розповів, що коли ще зі своїм другом Зеленським працював в "Кварталі 95", він завжди заступався за Володимира, коли бачив в Мережі хейт. Втім, як зазначив, гуморист, зараз він не вступає в словесні перепалки з користувачами.

"Я заступаюся десь у себе там всередині. Навіть на такі речі, як хейт, вже вибудовується імунітет. Якщо ти відповідаєш хейтеру – це означає, що ти його читаєш і прислуховуєшся до його думки або ти будеш з ним сперечатися. Чого взагалі не потрібно робити, бо в нього така "професія". Але без хейтерів дуже сумно буває іноді. Перші два з половиною роки (президентства Зеленського – ред.) просто жесть була. І він сам читав коментарі, а потім каже: "Що ти читаєш коментарі". А я йому: "А ти чому читаєш? Ти ж сам заводишся від цього", – поділився Кошовий.

Нагадаємо, раніше Кошовий вперше розповів, навіщо зустрічався з Зеленським під час війни. Разом з іншим актором "Кварталу 95" Олександром Пікаловим, на початку квітня він приїжджав до президента на Банкову.

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