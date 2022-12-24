Кошовий розповів про переписку з Зеленським після візиту президента до США

Актор розповів, що запитав в очільника країни і що він йому відповів.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий та акторка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова завітали до студії "Сніданку з 1+1".

У ранковому шоу Кошовий, зокрема, поділився, чи бачив виступ свого друга, президента України Володимира Зеленського у Конгресі під час візиту до США, де також зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом:

"Я дивився не повністю. Я потім читав ці тези всі, весь той посил, який він давав в Конгресі. Я йому написав, що ти знову весь світ поставив на вуха", - поділився Кошовий.

На запитання, що Зеленський йому відповів, Кошовий показав жест "коза". "Написав: "Дякую" і емодзі. Все", - розповів Кошовий.

Окрім того, Євген Кошовий розповів й про святковий випуск різдвяного "Вечірнього Кварталу", який покажуть вже сьогодні, 24 грудня о 20:00 на телеканалах 1+1 Україна на ТЕТ.

Євген Кошовий та Анастасія Оруджова: як готували "Різдвяний Квартал" та емоції від виступів перед ЗСУ

Зокрема Кошовий прокоментував, чи доречно зараз жартувати над президентом:

"Ну от зараз, після того, що він сказав, що йому ніхто не готує сніданки, буде в нас і такий номер. Після погляду Олени, то буде чітко. І зараз, дивися, після поцілунку Ненсі Пелосі в Конгресі, після того, як він подарував прапор, всі ми знаємо прекрасно мем з ножем. Хтось вже приклеїв обличчя Олени Володимирівни. Вона вже стоїть з ножем і чекає Володимира Олександровича додому", - сказав Кошовий.

У різдвяному "Вечірньому Кварталі" на глядачів очікують різноманітні гумористичні номери. До прикладу, одним з них стане пісня у виконанні Юрія Ткача та Євгена Кошового про трибунал над російськими окупантами в Гаазі, а Олександр Пікалов, Юрій Великий та Степан Казанін покажуть номер про Путіна та його посіпак – Януковича та Киву, які допомагають лідеру терористичної країни готувати новорічне привітання. Справа в тому, що в Путіна вже не тільки рука, але й ноги та язик відсохли, так, що він ні стояти, ні говорити не може, тому створили спеціальну програму, що буде імітувати його звернення. І він скаже все, що напишуть йому Янукович та Кива.

Також на глядачів очікують і музичні номери від відкриття 2022 року – Люсі Кави, Світлани Тарабарової, ROXOLANA, POSITIFF та Michelle Andrade. Окрім того, POSITIFF взяв участь у одному з номерів разом з Анастасією Оруджовою.

нагадаємо, що 21 грудня президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України покинув країну. Він полетів до Вашингтона на історичну зустріч з президентом США Джо Байденом. Тоді ж Зеленський виступив з потужною промовою у Конгресі.

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