Кошовий розповів, як 38 днів з сім'єю жив у машині та чому не виїхав з України

Кошовий розповів, як 38 днів з сім'єю жив у машині та чому не виїхав з України

Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий пригадав, яким для нього був день 24 лютого.

Гуморист, який розповів про листування з Зеленським у перший день повномасштабної війни, поділився, що про вторгнення РФ до України його ніхто не попереджував.

Та й сам актор не вірив, що буде наступ. Про це він розповів у "Зірковому шляху".

"Віра в те, що цього не станеться була більшою. Моя дружина казала: "Щось та й буде!". А я їй: "Та нічого не буде! 21 століття! Хто з великих країн може напасти?". А бачиш, можна зробити, як Гітлер – о 4 ранку бомбити Київ. Нічого. Всьому свій час, все буде добре", – поділився він.

Також актор пригадав, як дізнався про війну. Кошовий розповів, що 23 лютого завершилося третє знімання "Ліги сміху". Додому Євген приїхав о першій ночі та ліг спати. Зірка прокинувся від дзвінка колеги Степана Казаніна, який запитав, чи чув щось Кошовий. У відповідь гуморист кинув слухавку та ліг далі спати.

Втім, далі його дружині Ксенії почала телефонувати кохана Юрія Ткача – Вікторія.

"Каже: "А ви що, не чуєте?". І в цей момент спрацьовує ППО і воно як ляпнуло з боку Борисполя! Ну і все, це була паніка. Перші 15 секунд дівчата почали кричати", – пригадав він.

Потім родина зібралася та поїхала забрати до себе маму, яка живе під Борисполем. 38 днів вони жили в машині у підземному паркінгу.

"Ми загнали дві машини в паркінг. Мами з трьома собаками спали в одній машині, Варя – в машині наших друзів, а ми з Ксенією та Серафимою – в іншій. Дівчата навіть по двоє діб не виходили, тому що молодша донька дуже боялася. Варвара десь на 15 день сказала, що вже не може і хоче поспати на ліжку", – поділився він.

Євген Кошовий з дружиною та доньками

Кошовий зазначив, що весь час від початку війни він був в Україні. Знаменитість обурюють фейки, які ширяться в Мережі, що нібито артист ховається за кордоном.

"Я народився в цій країні, я пожив на Донбасі, вчився на Донбасі, переїхав до столиці. Коли це все почалося, люди питали, чому я не поїхав. А куди мені їхати? Я вдома! Я що, даремно працював на квартири, дві машини, будував будинок? Куди мені їхати, це ж мій дім. Вони бачать, що президент тут, його друзі нікуди не виїжджали, і їхній душевний стан трошки покращується, вони заспокоюються. Але до першого прильоту", – зазначив Кошовий.

Нагадаємо, Людмила Барбір розповіла про розлуку з сином та чоловіка-захисника. Перші два місяці війни знаменитість жила на каналі і у друзів, адже повертатися додому було небезпечно.

Читайте також: