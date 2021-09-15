Кошовий в ролі Дона Корлеоне та повернення Боклана: відома дата нового сезону "Ліги Сміху"

Прем'єра відбудеться вже цього місяця.

24 вересня о 20:25 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра восьмого сезону гумористичного шоу "Ліга Сміху".

У новому сезоні відбудуться невеликі зміни у тренерському складі. Команди оцінюватимуть: Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олеся Жураківська, Сергій Бабкін. Народний артист України Станіслав Боклан знову стане граючим тренером, а вперше спробує себе у ролі зіркового наставника актор та автор Студії "Квартал 95" Олександр Пікалов.

пресслужба каналу "1+1"

"Я вперше у ролі тренера "Ліги Сміху". Нарешті! Зізнаюсь, що я був на одному прогоні та ще тоді придивився для себе команди. Особисто я дуже хочу попрацювати з новими, яскравими учасниками. І вони там є", - розповів Пікалов.

На глядачів чекає запекла боротьба. 18 команд боротимуться за право увійти до сезону. Проте, вакантних місць лише 12. Серед учасників багато новачків. Проте, чи зможуть вони протистояти досвідченим колегам, стане відомо 24 вересня.

пресслужба каналу "1+1"

Ведучі – Євген Кошовий та ПТП. Як і минулого сезону, команда "Ліги Сміху" готує гумористичні скетчі. У першому випуску глядачі побачать відео за мотивами фільму "Хрещений батько". У ньому Ігор Ласточкін приходить до "Дона" Євгена Кошового та просить на два випуски зробити його ведучим "Ліги Сміху". І "Дон" Кошовий піде назустріч Ласточкіну. Для цього він поставить незвичне завдання Насті Каменських – вирушити зі своїм чоловіком Потапом у подорож, аби відволікти його від "Ліги Сміху".

Суддівські перегони, кумедні жарти та боротьба за місце у "Лізі Сміху" – все це глядачі зможуть побачити у новому сезону вже 24 вересня о 20:25 на 1+1.

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