Кошовий зізнався, що йому пропонували 10 млн доларів, аби він "завів" людину до партії "Слуга народу"

Художній керівник Студії "Квартал 95" та близький друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий розповів, як його дружбою з керівником країни неодноразово хотіли скористатися.

За словами Кошового, коли Зеленський вирішив йти у президенти, Євген одразу сказав другу, що його в політиці не буде. Тим не менш, до "квартальця" також зросла увага після того, як Володимир Олександрович очолив країну.

Ба більше, одного разу Кошового просили, аби він "завів" людину до списку партії "Слуга народу". За це актору пропонували 10 мільйонів доларів.

"Під час парламентських виборів я міг би стати мільйонером, але ж потім як дивитись в очі. Пропонували 10 мільйонів доларів за те, щоб "завести" у список партії "Слуга народів". Це бізнесмен якийсь там. Я кажу: "Та ні". Він: "Чекай, 10!". Я: "Не цікаво". Ти розумієш, як я потім буду йому в очі дивитися? У мене навіть душа до цього не лежить, я ніколи навіть про це не думав, що я десь можу щось взяти, когось завести і потім спокійно сидіти на жопі рівно. Ні, так не виходить. Я не з тих людей", - прокоментував Кошовий під час розмови з журналістами YouTube-проєкту "Бомбардир".

Євген Кошовий

Кошовий додав, що він не готовий ризикувати, навіть заради 10 мільйонів доларів своєю честю та репутацією: "Я навіть не знаю, як потім би поводився. І це ж би спливло все і потім як дивитись в очі всім, хто тебе поважає, хто тебе дивиться… Це просто остаточно все втратити. Я не готовий заради цього зробити якісь такий крок".

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів про переписку з Володимиром Зеленським після візиту президента України до США. Зазначимо, що 21 грудня 2022 року Володимир Олександрович вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України покинув країну. Він полетів до Вашингтона на історичну зустріч з президентом США Джо Байденом.

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