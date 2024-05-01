Кошовий зізнався, як часто і про що спілкується з Зеленським під час війни: "Це відбувається пізно"

Гуморист поділився, як саме зв'язується з давнім приятелем та на які теми вони розмовляють.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий розсекретив, як часто під час війни спілкується з давнім другом, президентом Володимиром Зеленським, та про що вони розмовляють.

Артист зізнався, що їм вкрай рідко вдається зв'язатися. Зазвичай вони листуються або іноді можуть телефонувати одне одному. Однак це відбувається пізно ввечері, адже у Зеленського просто немає вільного часу. А от побачитися за весь час війни Зеленському та Кошовому вдалося лише декілька разів.

Євген Кошовий

"Ми розмовляємо рідко. В основному переписуємося. Або якщо у нього є вільний час, ми можемо зв'язатися телефоном. Зазвичай це відбувається дуже пізно увечері. Пару разів бачилися. Хотілося б частіше, але ми розуміємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його прагнення до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо", - розповів Євген Кошовий в інтерв'ю kp.ua.

Також Євген Кошовий розсекретив, про що саме спілкується з Зеленським. За словами гумориста, вони можуть розмовляти на різні теми. Звісно ж, не оминають війни. Кошовий та Зеленський спілкуються про поїздки до військових на фронт.

Президент України Володимир Зеленський

"Ми спілкуємося на різні теми. За що зачепилися - про те і говоримо. Часто розповідаємо про поїздки до військових. І, до речі, так співпадає, що ми з президентом часто буваємо на фронті в одних і тих же місцях з невеликою різницею у часі. Або ми перші їдемо кудись з виступами чи відвозимо допомогу, а через деякий час і він приїздить у це місце. Або навпаки – він відвідує якусь позицію, а незабаром і ми туди їдемо. Навіть під час повномасштабного вторгнення ми з Володимиром Олександровичем ходимо одними дорогами", - поділився Кошовий.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець розповіла, які зміни помітила у Володимирі Зеленському. Також артистка розсекретила, яке останнє повідомлення отримала від президента.

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