Кошовий зізнався, як з дружиною долав кризу 17-річної доньки: "Дуже складно"

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий розкрив труднощі у вихованні доньок.

Зокрема, Кошовий пригадав, як важко давався перехідний вік його старшій доньці Варварі. За словами зірки, 17-річна дівчина мала чимало непорозумінь у родині. Кошовий визнає, що проходити цей нелегкий період здебільшого доводилося дружині наодинці, адже він мав регулярні гастролі.

"Було дуже складно. Треба підготуватися, що й у Серафими (молодшої доньки – прим. ред.) скоро буде такий перехідний вік. Ще декілька років ми почекаємо, а потім знову будемо пірнати в цей треш. Дружина просто божеволіла. Ми їздимо на гастролі, нас не буває місяцями вдома, а вона все це бачить. І я, на жаль, на відстані не міг допомогти чимось конкретним", - розповів шоумен в коментарі "Люкс ФМ".

Євген Кошовий з дружиною та доньками / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Тим не менш, подружжя намагалося спрямовувати Варю шляхом компромісів. Головним завданням, за словами зіркового батька, було підготувати підлітка до дорослого життя та навчити її раціональному прийняттю рішень.

"Шукали компроміси. Шукали й Варю. Пояснювали дитині, що це не кінець життя й не доросле життя. І що все попереду і буде набагато складніше. І що ми чогось там не дозволяємо не тому, що ми тебе не любимо, а тому, що так треба для того, щоб вирости людиною. Я хочу, щоб вони залишалися людьми, не дивлячись на те, що їм пропонують ті люди, які, можливо, хочуть спіймати на гачок", - пояснив Євген.

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Пономарьов показав свого сина-красеня Сашка та привітав його з повноліттям.

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