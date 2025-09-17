Кошовий розкрив деталі стосунків Зеленського з мамою та її реакцію на рішення сина піти в політику

Євген Кошовий, Володимир Зеленський

Днями мама Президента України Володимира Зеленського відсвяткувала день народження.

16 вересня Риммі Володимирівні виповнилося 75 років. З нагоди ювілею жінки зірка "Кварталу-95" та близький друг Володимира Зеленського, Євген Кошовий, розповів про особливі стосунки президента з його матір’ю. За словами актора, між Зеленським та Риммою Володимирівною існує особливий зв'язок, який триває попри всі державні справи.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Кошовий згадав, що учасники "Кварталу" завжди добре ладнали з батьками майбутнього президента. Коли зірки грали спільні концерти, то після виступів часто збиралися у них вдома на дружні вечері.

Євген також пригадав, що коли син Римми Володимирівни тривалий час не відповідав на дзвінки, то вона завжди хвилювалася й одразу зверталася до Кошового: "Казала: "Женя, а де Вова?". А я відповідав: "Риммо Володимирівно, ну трохи зайнята людина". Я йому SMS писав, що його мама розшукує. Він казав: "Добре, я наберу".

Володимир Зеленський з батьками вдома

За словами гумориста, мама Зеленського дуже переживала, коли він вирішив піти в політику. Вона навіть просила друзів у подальшому завжди підтримувати його у цьому рішенні: "Якось сказала: "Женю, скажи, будь ласка, навіщо?". А я відповів, що не можу сперечатися з Володимиром. Якщо він приймає рішення — значить, знає, на що йде. Вона додавала: "Ну, ви ж там йому допомагайте".

Актор зазначив, що попри шалений графік Зеленського, батьки постійно на зв’язку з сином і слідкують за ситуацією в Україні. Своєю чергою, актори "Кварталу 95" все ще зрідка навідуються до батьків президента. За словами Євгена, востаннє колектив приїздив до них під час повномасштабного вторгнення, коли були на гастролях.

"Римма Володимирівна сидить, слухає і навіть подумки опікується своєю дитиною. Вона знає, що він президент, що він зайнятий, але він повинен мамі відповісти", — зазначив з усмішкою Євген.

