Космічна сума: стало відомо, за скільки Kalush Orchestra продав кришталевий мікрофон "Євробачення-2022"

Космічна сума: стало відомо, за скільки Kalush Orchestra продав кришталевий мікрофон "Євробачення-2022"

Сьогодні, 29 травня, гурт Kalush Orchestra разом із Сергієм Притулою продав на благодійному аукціоні кришталевий мікрофон за перемогу на "Євробаченні-2022".

Новому власнику довелося віддати чималу суму грошей.

Про це повідомили на сторінці в Telegram "Євробачення Україна".

Загалом, кришталевий мікрофон за перемогу на "Євробаченні-2022" музиканти продали майже за мільйон доларів, а саме за 900 тис. доларів.

Фото: Євробачення Україна | Eurovision/Telegram

Новим власником кубку пісенного конкурсу стала крипто-спільнота WhiteBIT.

Всі отримані кошти витратять на комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

До речі, Kalush Orchestra продають на аукціоні не лише кришталевий кубок, а й фірмову рожеву панамку лідера гурту Олега Псюка, у якій він співав на конкурсі у Турині. Її музиканти теж продали. Новим власником рожевої панамки став Володимир з Чехії, який відправив 1000 гривень.

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