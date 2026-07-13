Костянтин Грубич на архівному фото показав покійну доньку, яка загинула в 17 років

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

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Український телеведучий і журналіст Костянтин Грубич показав архівне фото покійної доньки, яка загинула в моторошній ДТП у 17 років.

12 липня були роковини загибелі Ольги. У своєму Instagram Костянтин Грубич опублікував допис, в якому вшанував пам’ять покійної доньки. Він показав архівне фото Ольги, зроблене 2011 року під час його відрядження. Донька тоді вирушила разом із ним. Журналіст неабияк вдячний, що йому вдалося тоді провести ці декілька днів із дівчинкою, адже більше такої нагоди не було.

«12 липня 2014-го (а потім щороку дата 12.07) — найскорботніший день у календарі нашої родини. Саме тоді, о шостій ранку, зателефонували з реанімації та сказали слова, після яких життя уже ніколи не стало таким, як було: нашої Олі більше немає. Я не знаю, як щороку знаходити нові слова, щоб описати свою любов. Її неможливо розкласти на речення, на атоми, на молекули. Вона просто є», — говорить ведучий.

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Загибла донька Костянтина Грубича / © instagram.com/kostya_hrubych

Костянтин Грубич зізнався, що час не лікує, а сум і біль від втрати нікуди не зникають. Він наголосив, що важливо берегти одне одного, цінувати кожні слова, обійми та миті і нічого не відкладати на потім, оскільки не знаєш, що може бути далі.

«Кажуть, час лікує. Ні. Сум не минає. Просто війна, робота, щоденні турботи трохи відсувають його. Але інколи достатньо одного спогаду — і біль накриває знову. Думаю, це почуття порожнечі знайоме всім батькам, які втратили своїх дітей. На жаль, сьогодні таких родин в Україні дедалі більше. Тому бережіть одне одного. Не відкладайте обійми, добрі слова, спільні поїздки й прості миті. Колись саме вони стають найдорожчим скарбом», — написав ведучий.

Нагадаємо, донька Костянтина Грубича померла 12 липня 2014 року в реанімації, куди потрапила після ДТП. Дівчину на пішохідному переході збило авто, коли вона поверталася додому. Водій зник з місця ДТП та не поніс покарання.

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