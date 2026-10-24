Костянтин Грубич навідався на могилу 17-річної доньки й зворушив зізнанням про втрати

Костянтин Грубич з донькою / © instagram.com/kostya_hrubych

Реклама

Український телеведучий Костянтин Грубич зворушив спогадами про доньку Ольгу, яка померла у 17-річному віці після ДТП.

У поминальну суботу журналіст відвідав могилу дівчини на Лісовому кладовищі в Києві та поділився роздумами про втрату близьких і полеглих українських захисників.

Реклама

Про родинний візит Грубич розповів у своєму фотоблогу. За словами телеведучого, бажання навідатися на кладовище виникло спонтанно, а вже згодом він усвідомив, що день збігся з Дмитрівською поминальною суботою.

Реклама

Разом із дружиною Світланою та донькою Владою журналіст прийшов до могил рідних, зокрема й Олі. Проте водночас він звернув увагу на те, як побільшало українських прапорів на місцях поховань загиблих військових.

Могила доньки Костянтина Грубича / © instagram.com/kostya_hrubych

«Виникло спонтанне бажання побувати на кладовищі. У нас таке буває регулярно: якісь внутрішні пориви тягнуть туди. І вже потім з’ясувалося, що саме ця субота так звана Дмитрівська, або родинна, поминальна субота, останній такий день у році. За народною традицією саме в цей час годилося відвідати своїх померлих, згадати їх, помолитися, навести лад на могилках рідних. І знову я побачив те, що стає вже окремою, болісною реальністю нашого життя: ліс українських прапорів збільшується в рази. Наших полеглих Героїв стає все більше», — поділився Грубич.

Телеведучий також розповів, чому після початку повномасштабної війни перестав відвідувати храми, до яких звик раніше. Він пояснив, що не може змиритися зі зв’язками Української православної церкви Московського патріархату з російською церковною структурою, а до Православної церкви України поки не долучився, сподіваючись на майбутнє об’єднання.

Свій допис Грубич завершив словами пам’яті про всіх, кого вшановують у поминальні дні, зокрема про українських захисників, які віддали життя за країну: «Але головне: своїх ми згадали. І наших Героїв, які віддали життя за Україну, теж. Світла пам’ять усім, кого сьогодні поминаємо».

Реклама

Нагадаємо, донька Костянтина Грубича Ольга померла у липні 2014 року в реанімації після ДТП. Тоді 17-річну дівчину збив автомобіль на пішохідному переході, коли вона поверталася додому. Водій залишив місце аварії та, за словами родини, не поніс покарання.

Новини партнерів