Костянтин Грубич показав дружину-красуню та як вона з їхніми двома дітьми день провела

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич показав милу родинну прогулянку.

У своєму фотоблогу знаменитість поділився радісною миттю, як його дружина Світлана разом з донькою Владиславою та сином Ярославом, якому нещодавно ампутували руку через серйозне поранення на фронті, разом прогулялися Києвом. Ведучий розповів, що не зміг розділити щастя й бути поруч, адже перебував у відрядженні. Тим не менш, Костянтин зізнався, що неабияк тішиться таким родинним зустрічам.

Родина Костянтина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

Родина Костянтина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

Родина Костянтина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

"Я у відрядженні. Знімаємо дивовижних українців, які своїм талантом можуть запаморочити голову будь-кому на цій планеті. А вдома, у Києві, моя родина зібралася вкупку і провела разом цікавий день. Влада з мамою Світланою зробили гарні зачіски, а Ярик на кілька годин відволікся від лікарняного коловороту, замінив акумулятор у телефоні і побачив Хрещатик", — написав Грубич.

У коментарях юзери засипали зіркову родину компліментами та побажаннями:

Матуся така квіточка, як сестра з донею, і син-герой — красень!

Благополуччя вашій родині

Чудова родина

