Костянтин Грубич показав небачене фото з Іриною Білик й втрапив у конфуз

Костянтин Грубич та Ірина Білик / © instagram.com/kostya_hrubych

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Український ведучий Костянтин Грубич привітав співачку Ірину Білик з ювілеєм.

Знаменитість опублікував архівну світлину, на якій постає з виконавицею. На зображанні вони позують ще зовсім юними, тож їх майже не впізнати. У дописі Костянтин розповів, що хотів привітати Ірину з 55-річчям, але вона не бере слухавки. Тож публічно адресував їй теплі слова.

Щоправда, ведучий переплутав дати. У коментарях під дописом шанувальники поправили шоумена й зазначили, що Ірина Білик святкує день народження не сьогодні, 5 квітня, а завтра – 6 квітня. Тим не менш, юзери напередодні ювілею насолодилися невпізнанним фото артистки.

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Костянтин Грубич з Іриною Білик / © instagram.com/kostya_hrubych

"Вона мені сьогодні подзвонила… Пізнали мелодію? Так, це Іра Білик. І пісня вже класична. І я сьогодні намагався подзвонити їй, щоб привітати з ювілеєм. Але Іра не відповіла. Має право, бо таких "додзвонювальників" сьогодні чимало. Бажаю талановитій людині кохання, натхнення, невичерпності магії крутити словами і нотами для створення нових пісенних шедеврів. Хай наша молодість залишається з нами, а зрілість принесе нові цікаві історії", — написав Грубич.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич опублікував відео 26-річної давнини. Ведучий показав, яким був його побут з дружиною та їхніми трьома маленькими дітьми у ті часи.