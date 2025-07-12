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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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49
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Костянтин Грубич показав покійну 17-річну доньку на пам'ятному фото і довів до сліз

Зірка пригадав день, коли 11 років тому втратив Олю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Костянтин Грубич

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич показав свою доньку Ольгу, яка загинула у моторошному ДТП 2014 року.

У своєму фотоблогу знаменитість розповів, що сьогодні, 12 липня, виповнюється рівно 11 років від моменту трагедії. Тож Костянтин вшанував пам'ять дівчини її чорно-білим фото та висловив усю ту біль, яка супроводжує його вже багато років поспіль.

"Вже 11 років без Олі. Безмежна", — із сумом написав Грубич.

Ольга Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Ольга Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Зазначимо, Ольга Грубич пішла з життя 12 липня 2014 року після жахливого ДТП. Автомобіль збив дівчину, в результаті чого вона опинилася в комі з тяжкими черепно-мозковими травмами. Лікарі протягом двох тижнів боролися за її життя, але, на жаль, дива не сталося. Вона так і не прийшла до тями. Як зазначав Костянтин, винуватця аварії правоохоронці не знайшли й досі.

З того часу ведучий неодноразово вшановував пам’ять доньки в публічних дописах і продовжує зберігати світлі спогади про неї. Так, на початку цього року Костянтин приїздив на могилу до рідної людини у день її народження. Цього року Олі могло б виповнитися 28 років.

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