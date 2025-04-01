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Костянтин Грубич показав себе з дітьми 26 років тому та здивував схожістю з Данилком
Ведучий оприлюднив архівні кадри з усією родиною.
Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич поділився, який мав вигляд 26 років тому.
В Instagram зірка опублікував відео, яке 1999 року транслювали у програмі "Сніданок з 1+1". Так, свого часу проєкт завітав у гості до ведучого та його родини. На архівному відео 31-річний Костянтин показав своє тогочасне помешкання та побут. Зокрема, у кадри потрапили його дружина Світлана, яка тоді готувала сніданок на кухні, та їхні троє дітей.
Під відео зібралося чимало коментарів від прихильників шоумена. Більшість зазначило, що його просто не впізнати й прирівняли зовнішність Грубича до шоумена Андрія Данилка й солістів гурту “Ziferblat”, які цьогоріч їдуть від України на “Євробачення-2025”. Решта ж зазначила, що не може намилуватися такою сімейною ідилією.
Це так мило і зворушливо. Всі прекрасні
О Боже, молодий Костя мені так схожий на солістів “Ziferblat”. Як це розгледіти?
Які гарні часи були!
З Данилком дуже схожий
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська показала, як кардинально змінилася за три роки. На фото її просто не впізнати.