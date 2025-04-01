ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1306
Час на прочитання
1 хв

Костянтин Грубич показав себе з дітьми 26 років тому та здивував схожістю з Данилком

Ведучий оприлюднив архівні кадри з усією родиною.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Костянтин Грубич

Костянтин Грубич

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич поділився, який мав вигляд 26 років тому.

В Instagram зірка опублікував відео, яке 1999 року транслювали у програмі "Сніданок з 1+1". Так, свого часу проєкт завітав у гості до ведучого та його родини. На архівному відео 31-річний Костянтин показав своє тогочасне помешкання та побут. Зокрема, у кадри потрапили його дружина Світлана, яка тоді готувала сніданок на кухні, та їхні троє дітей.

Під відео зібралося чимало коментарів від прихильників шоумена. Більшість зазначило, що його просто не впізнати й прирівняли зовнішність Грубича до шоумена Андрія Данилка й солістів гурту “Ziferblat”, які цьогоріч їдуть від України на “Євробачення-2025”. Решта ж зазначила, що не може намилуватися такою сімейною ідилією.

  • Це так мило і зворушливо. Всі прекрасні

  • О Боже, молодий Костя мені так схожий на солістів “Ziferblat”. Як це розгледіти?

  • Які гарні часи були!

  • З Данилком дуже схожий

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська показала, як кардинально змінилася за три роки. На фото її просто не впізнати.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie