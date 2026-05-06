Костянтин Грубич показав сина з протезом після ампутації руки на фронті й зворушив зізнанням

Костянтин Грубич з сином / © instagram.com/kostya_hrubych

Український ведучий Костянтин Грубич показав вагомий етап у процесі реабілітації свого сина Ярослава.

Майже рік тому 28-річний захисник зазнав серйозної травми на фронті, внаслідок якої втратив праву руку. Після цього розпочався тривалий і непростий шлях відновлення — із фізичною реабілітацією та боротьбою з фантомними болями. Попри все, Ярослав не втрачав сили духу, вражав своєю стійкістю і навіть замислювався про повернення до служби.

Тепер же настав новий етап. Костянтин Грубич в Instagram показав перші кадри сина з протезом, зроблені під час його публічного виступу. На фото Ярослав упевнено тримається перед аудиторією та ділиться власним досвідом. За словами ведучого, він пишається сином. Якщо раніше той уникав публічності, то нині дедалі частіше виступає перед людьми та говорить про життя після ампутації.

Ярослав Грубич / © instagram.com/kostyagrubych

«Колись Ярослав уникав публічних виступів. Зараз все частіше він досить активно просуває свій досвід і бачення перед аудиторією. Я щойно прослухав у перукарському кріслі виступ сина на конференції у КНУ „Робота у сфері протезування: де твій потенціал?“. Наш Ярик розповів про свій поки що початковий досвід життя з протезом», — розповів зірковий тато з гордістю.

До слова, раніше Ярослав розповідав, що такий механічний протез із гаком — тимчасовий. Надалі він має намір замінити його на біонічний з кистю.

