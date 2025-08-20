- Дата публікації
Костянтин Грубич попросив допомоги для сина, який втратив руку на війні
Телеведучий звернувся до українців із особистим проханням у свій 57-й день народження.
Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич звернувся до українців із особистим проханням
Ведучий 20 серпня святкує день народження. Але замість привітань він попросив підтримати збір коштів на реабілітацію його 28-річного сина Ярослава, який втратив праву руку на війні. Костянтин Грубич нагадав, що два роки тому організував збір на дрони для фронту. Цього разу він хоче зібрати кошти на протезування та реабілітацію Ярослава.
«Вдруге у житті на свій день народження прошу донатити: у 55 збирав на дрони, а зараз хочу використати шанс і накопичити якусь суму на майбутню реабілітацію пораненого росіянами сина, бо мрію, щоб у нього зʼявилася діюча нова права рука, без якої оператору і креатору не обійтися у роботі» — написав ведучий в дописі.
Реквізити для допомоги:
4441111127526956
Костянтин Володимирович Грубич
Журналіст наголосив, що всі зібрані кошти будуть використані прозоро й виключно на допомогу синові та благодійні ініціативи. Частину коштів він планує передати на закриття збору для безплатних обідів у Тростянці Сумської області, які вже кілька років організовує ресторатор Мирослав Шило.
Нагадаємо, нещодавно український фотограф розповів як син Костянтина Грубича втратив кінцівку. Наразі Ярослав проходить реабілітацію.