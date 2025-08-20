ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
723
Час на прочитання
1 хв

Костянтин Грубич попросив допомоги для сина, який втратив руку на війні

Телеведучий звернувся до українців із особистим проханням у свій 57-й день народження.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Костянтин Грубич

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич звернувся до українців із особистим проханням

Ведучий 20 серпня святкує день народження. Але замість привітань він попросив підтримати збір коштів на реабілітацію його 28-річного сина Ярослава, який втратив праву руку на війні. Костянтин Грубич нагадав, що два роки тому організував збір на дрони для фронту. Цього разу він хоче зібрати кошти на протезування та реабілітацію Ярослава.

«Вдруге у житті на свій день народження прошу донатити: у 55 збирав на дрони, а зараз хочу використати шанс і накопичити якусь суму на майбутню реабілітацію пораненого росіянами сина, бо мрію, щоб у нього зʼявилася діюча нова права рука, без якої оператору і креатору не обійтися у роботі» — написав ведучий в дописі.

Костянтин Грубич із сином / © instagram.com/kostya_hrubych

Костянтин Грубич із сином / © instagram.com/kostya_hrubych

Реквізити для допомоги:

4441111127526956

Костянтин Володимирович Грубич

Журналіст наголосив, що всі зібрані кошти будуть використані прозоро й виключно на допомогу синові та благодійні ініціативи. Частину коштів він планує передати на закриття збору для безплатних обідів у Тростянці Сумської області, які вже кілька років організовує ресторатор Мирослав Шило.

Нагадаємо, нещодавно український фотограф розповів як син Костянтина Грубича втратив кінцівку. Наразі Ярослав проходить реабілітацію.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie