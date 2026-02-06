Костянтин Грубич повідомив про операцію та звернувся до шанувальників із важливим закликом

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич повідомив про погіршення стану здоров’я.

У своєму Instagram зірка зізнався, що під час здавання аналізів та профілактичних скринінгів медики запідозрили відхилення від норми, тож порадили пройти додаткову перевірку. За її результатами було ухвалене рішення про операцію, яку Грубич запланував на 6 лютого. Деталей щодо діагнозу він розкривати не став, однак заспокоїв прихильників, зазначивши, що втручання не є складним.

За словами шоумена, за сприятливого перебігу подій він зможе вже за кілька днів знову вийти на роботу. Водночас Костянтин скористався нагодою, аби звернутися до українців із важливим закликом — не нехтувати профілактичними обстеженнями, особливо у старшому віці.

«Мрію, щоб якомога більше людей лишалися здоровими й вчасно перевіряли свій стан. Особливо ті, кому, як і мені за 50. Я здавав кров і була підозра, що треба зробити глибшу перевірку. Йду на операцію. Вона начебто не така складна. Дай Боже сьогодні й додому повернуся. Через день вийду в ефір. Скринінг — дієвий спосіб запобігти біді. Це реально працює! Не лінуйтеся подбати про стан здоровʼя! Будете жити довго та щасливо», — підкреслив зірка.

Костянтин Грубич

Телеведучий повідомив, що, окрім власної операції, того самого дня хірургічне втручання заплановане й для його сина Ярослава. Нагадаємо, торік хлопець зазнав важкого поранення на фронті та втратив кінцівку. Цього разу медики вчергове намагатимуться полегшити фантомні болі, які заважають йому повноцінно користуватися протезом.

«Сьогодні у нас в родині дві операції: у мене і в Ярослава. Вже вкотре лікарі будуть намагатися зменшити йому фантомні болі, які йому докучають і не дають нормально носити протез. Молюся за нього. Вірю, що обидві пройдуть успішно й попереду у нас багато цікавих і щасливих днів», — додав шоумен.

