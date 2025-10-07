ТСН у соціальних мережах

Гламур
27
1 хв

Костянтин Грубич повідомив про приліт "Шахеда" поруч з його рідним будинком: "Хер*чило пекельно"

Росія атакувала енергетичну та залізничну інфраструктуру в Полтаві. Рідний будинок ведучого розташований за 500 метрів від місця обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Костянтин Грубич

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич повідомив про приліт ворожого безпілотника "Шахед" поруч із його рідним будинком.

У ніч проти 7 жовтня окупанти атакували Полтаву. Під обстріл загарбників потрапили локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції. Як зізнався Костянтин Грубич у своєму Facebook, який родом із Полтави, його будинок розташований зовсім поруч із місцем "прильоту".

Вдома перебував брат ведучого, який прикутий до ліжка. Він поділився, що будинок під час обстрілів жахливо трясло. На жаль, в оселі повилітало скло.

Допис Костянтина Грубича / © facebook.com/nejnich

Допис Костянтина Грубича / © facebook.com/nejnich

"Боже, як же мені в душі гупнуло, коли дізнався про російський терор локомотивного депо у Полтаві! Це ж за пів кілометра від моєї рідної хати! Прикутий 25 років до ліжка брат Богдан Грубич пише, що хер*чило пекельно, хата трусилася як груша, і скло все ж таки вилетіло…", - поділився ведучий.

Нагадаємо, син Костянтина Грубича служив на фронті, але, на жаль, дістав тяжке поранення та втратив руку. Нещодавно Ярослав відверто розповів про фантомні болі та показав, як долає цю проблему.

27
