Костянтин Грубич розповів про неприємну зупинку працівником ТЦК і що обурило в його поведінці

Костянтин Грубич

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Український ведучий та журналіст Костянтин Грубич розповів, як його зупинив працівник ТЦК і обурив своєю поведінкою.

Інцидент стався торік в Мукачеві. Журналіст туди поїхав разом з командою виконувати робочі справи. Там їх зупинив працівник ТЦК. Костянтин Грубич на YouTube-каналі "Знай свій край" пригадав, що офіцер одразу сказав показати документи, але при цьому відчувалася зверхність в його спілкуванні. Ведучий не став мовчати, а попросив "понизити градус напруги".

"Мене зупиняє в Мукачеві ТЦК. Не мене, а наше авто, ми тут по роботі. Я чую таку якусь чи зверхність, чи що…У самому звертанні: "Покажіть свої документи". Я кажу: "Так, градус напруги трішечки нижче. Ми робимо тут державну справу, от мої документи і все". Абсолютно швидко переорієнтувався офіцер, вже нормально, вже я не відчував такого, що начебто переді мною "господар життя", - пригадує Грубич.

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Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Ведучий говорить, що його неабияк обурила така зверхність. Костянтин Грубич зазначив, що розуміє, що працівники ТЦК мають виконувати свою роботу. Тим не менш, ведучий вважає, що зверхність недоречна зовсім під час вручення повісток. Журналіст переконаний, що це має відбуватися психотерапевтично, а тієї миті він відчув ставлення до себе, як до "раба".

"Не знаю, впізнав мене чи ні, але справа не у впізнанні, а в тому, як звертатися. Й так всі перелякані! Я розумію й ту сторону, й іншу. Але саме звертання уповноважених державою, щоб тобі давали повістки на захист Батьківщини, воно повинно бути як мінімум трішечки психотерапевтично, а не так, що я господар, а ти мій раб. Я це абсолютно відчув, і це мене дуже обурює. Можливо, я дуже зухвало йому відповів, ризикуючи отримати ту саму повістку, але я так відчував", - підсумував ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич розповів, що його 28-річний син долучився до лав ЗСУ. Журналіст вже прокоментував рішення Ярослава вирушити на службу.

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