ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
3 хв

Костянтин Грубич шокував подробицями поранення сина на війні: "Йшов з відірваною рукою"

Зірка показав сина з ампутованою рукою на кріслі колісному .

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Костянтин Грубич і його син Ярослав

Костянтин Грубич і його син Ярослав / © Facebook/Костянтин Грубич

Український ведучий Костянтин Грубич уперше після поранення на фронті сина Ярослава, якому ампутували руку, розповів про його стан.

Знаменитість у Facebook поділився, через що довелося пройти його сину-воїну. Зокрема, як після вибуху й важкого поранення Ярослав не втратив людяності та у стані шоку думав про те, як допомогти побратимам і задокументувати момент.

"Мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість красивої богатирської правиці кров просочується через перевʼязки. Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався . І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Тепер я точно маю не лише сина, а ще й безумовного авторитета, який володіє такою експертизою, як мало хто", — з гордістю написав ведучий.

Костянтин Грубич з сином і медиками / © Facebook/Костянтин Грубич

Костянтин Грубич з сином і медиками / © Facebook/Костянтин Грубич

Попри втрату лівої верхньої кінцівки, Ярослав продовжує демонструвати незламність та стійкість. За словами Грубича, він не дозволив собі впасти у відчай, а натомість підтримує бойових товаришів і сумує за тими, кого втратив.

"Цей хлопець дивовижно стійко сприйняв удар долі (насправді не долі, а цілком підлої убивчої ворожої зброї). Він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили. І невимовно страждає за загиблими. "Тато, я втратив друзів!" — каже мій однорукий герой зі вселенським сумом у голосі", — розповів зірковий батько.

Син Костянтина Грубича / © Facebook/Костянтин Грубич

Син Костянтина Грубича / © Facebook/Костянтин Грубич

Телеведучий говорить, що поки Ярослав до кінця не вважає себе героєм, хоча саме так його сприймають багато людей. Після втрати руки він намагається віднайти нову роль у житті та адаптуватися до іншої реальності.

"Він вчиться жити по-новому. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу. Але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу. Ярик сказав: "Я ж не герой!" Дійсно, він не встиг наробити подвигів, і не думав навіть про це. Він хотів (і хоче) бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає: галузі медіа. На сучасній війні це теж потрібна функція. Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні совісні вагання, хоча болю й без них вистачає по вінця", — зазначив Костянтин.

Попри біль і шок, родина тримається разом. Грубич зізнається, що сам досі не оговтався від емоційного удару та інколи впадає у відчай: "Я не хочу жалю. Я швидше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie