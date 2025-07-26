Костянтин Грубич шокував подробицями поранення сина на війні: "Йшов з відірваною рукою"

Костянтин Грубич і його син Ярослав / © Facebook/Костянтин Грубич

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Український ведучий Костянтин Грубич уперше після поранення на фронті сина Ярослава, якому ампутували руку, розповів про його стан.

Знаменитість у Facebook поділився, через що довелося пройти його сину-воїну. Зокрема, як після вибуху й важкого поранення Ярослав не втратив людяності та у стані шоку думав про те, як допомогти побратимам і задокументувати момент.

"Мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість красивої богатирської правиці кров просочується через перевʼязки. Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався . І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Тепер я точно маю не лише сина, а ще й безумовного авторитета, який володіє такою експертизою, як мало хто", — з гордістю написав ведучий.

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Костянтин Грубич з сином і медиками / © Facebook/Костянтин Грубич

Попри втрату лівої верхньої кінцівки, Ярослав продовжує демонструвати незламність та стійкість. За словами Грубича, він не дозволив собі впасти у відчай, а натомість підтримує бойових товаришів і сумує за тими, кого втратив.

"Цей хлопець дивовижно стійко сприйняв удар долі (насправді не долі, а цілком підлої убивчої ворожої зброї). Він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили. І невимовно страждає за загиблими. "Тато, я втратив друзів!" — каже мій однорукий герой зі вселенським сумом у голосі", — розповів зірковий батько.

Син Костянтина Грубича / © Facebook/Костянтин Грубич

Телеведучий говорить, що поки Ярослав до кінця не вважає себе героєм, хоча саме так його сприймають багато людей. Після втрати руки він намагається віднайти нову роль у житті та адаптуватися до іншої реальності.

"Він вчиться жити по-новому. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу. Але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу. Ярик сказав: "Я ж не герой!" Дійсно, він не встиг наробити подвигів, і не думав навіть про це. Він хотів (і хоче) бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає: галузі медіа. На сучасній війні це теж потрібна функція. Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні совісні вагання, хоча болю й без них вистачає по вінця", — зазначив Костянтин.

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Попри біль і шок, родина тримається разом. Грубич зізнається, що сам досі не оговтався від емоційного удару та інколи впадає у відчай: "Я не хочу жалю. Я швидше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання".