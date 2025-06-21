Костянтин Грубич вперше за тривалий час показав дружину-красуню: який вигляд має подружжя

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

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Відомий український журналіст і ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич розчулив Мережу рідкісною публікацією про свою дружину Світлану.

У день народження коханої, 21 червня, шоумен не лише привітав її ніжними словами, а й вперше за тривалий час показав їхню спільну світлину, на якій вони щасливо позують разом на тлі сакур, що цвітуть. Телеведучий присвятив Світлані зворушливе послання, в якому назвав її справжнім світлом і пообіцяв берегти іменинницю.

Костянтин Грубич з дружиною / © instagram.com/kostya_hrubych

Світлана Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

"Нехай Бог щодня знаходить серед безлічі своїх справ хоча б мить для погляду на Тебе. Він тоді буде спокійним, що у нього є надійна спільниця: добра, гарна, тепла, щира людина з непростою, але похвальною долею і світлим іменем Світлана. Якщо ж у Всевишнього щось там інколи не вийде, то я замість нього початую, щоб тобі було добре. Особливо сьогодні, 21 червня. З Днем народження, моя рідна!" – зворушив шоумен.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що син Костянтина Грубича пішов воювати. Ведучий відреагував на мобілізацію рідної людини двома словами.