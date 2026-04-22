Костянтин Грубич замилував фото з дружиною та двома дітьми під час особливого дня

Костянтин Грубич з дружиною / © instagram.com/kostya_hrubych

Український телеведучий Костянтин Грубич поділився зворушливими родинними кадрами та розповів про важливу сімейну традицію.

У своєму Instagram журналіст опублікував фото з дружиною Світланою та їхніми двома дітьми Ярославом і Владою, зроблені під час поминальних днів. Родина у повному складі вирушила на кладовище, аби вшанувати пам’ять близьких, хоча й не змогла зробити це у традиційні дати.

«У кожного з нас були причини „пропустити“ другий вівторок після Великодня, не прийшовши на кладовище до рідних могил. Бо робота, ефір, запис, лікування, некомфортна холоднеча врешті. Але ми зібралися і вже під вечір все ж таки „застали“ Радуницю (Радоницю) — давнє слов’янське поминальне свято, яке відзначається на дев’ятий день після Великодня (зазвичай у вівторок). Також відоме як Проводи, Гробки або Бабський Великдень. Це день „радісного“ поминання померлих, коли віряни діляться великодньою радістю про воскресіння Христа з покійними родичами, відвідуючи могили», — поділився зірка.

Костянтин Грубич з родиною / © instagram.com/kostyagrubych

За словами Грубича, вони відвідали могили рідних на Лісовому кладовищі, зокрема сестри-двійняти Ярослава, бабусі, дідуся та інших близьких. Після цього сім’я вирушила додому через ліс, де й зробила теплі спільні світлини.

«Ми відвідали на Лісовому Олюню, бабусю Ліду, дідуся Володимира і ще декого з родичів і друзів. Повертаючись до міста через ліс, Світланка сказала: „Я так рада, що ми всі разом тут побували саме сьогодні“. Я теж», — додав Грубич.

