Костянтин Грубич замилував появою з дружиною-красунею та дорослою донькою на публічному заході

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український телеведучий Костянтин Грубич приємно здивував шанувальників, з’явившись на показі фільму «Вартові Різдва» разом із дружиною Світланою та донькою Владою.

У своєму дописі зірка розповів, що хоча зазвичай віддає перевагу трилерам, а не комедіям, на цей захід вирішив піти через дружню атмосферу та можливість провести час із родиною: «Гарно покликали, навіть подарунок із мандаринками презентували, і на подію можна було привести всю родину. Останнє було вирішальним фактором «за».

Костянтин Грубич з коханою Світланою / © instagram.com/kostya_hrubych

Костянтин Грубич з донькою Владою / © instagram.com/kostya_hrubych

Телеведучий також зазначив, що був приємно здивований як знайомими обличчями колег, так і самою картиною. Кінострічка, за словами знаменитості, виявилася «захопливою, актуальною та талановитою».

Подружжя виглядало щасливим і гармонійним — Костянтин позував поруч із дружиною, яка привернула увагу витонченим образом і щирою усмішкою. Шанувальники у коментарях не приховували захвату, засипаючи пару компліментами.

Нагадаємо, 2014 року у трагічній ДТП загинула донька телеведучого Костянтина Грубича — Ольга. Її брат-близнюк Ярослав після важкого поранення на фронті вперше звернувся до публіки та назвав сестру своїм янголом-охоронцем.