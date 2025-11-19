ТСН у соціальних мережах

Гламур
102
2 хв

Костянтин Грубич зізнався, хто з зіркових друзів підтримав його після тяжкого поранення сина

28-річний Ярослав Грубич втратив руку на війні.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Костянтин Грубич

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич зізнався, хто з зірковий друзів підтримав його після тяжкого поранення сина на війні.

У червні цього року стало відомо, що 28-річний Ярослав Грубич долучився до лав ЗСУ. Вже через місяць юнак шокував новиною, що дістав тяжке порання, в результаті якого втратив кінцівку. Костянтин Грубич на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що їхнє життя відтоді змінилося. Наразі Ярослав перебуває на лікуванні та готується до протезування.

"Це диво, що моя дитина залишилась живою. Життя повністю змінилося. Ми підпорядковані лікуванню, майбутньому протезуванню. Ми боремося з депресією, але знову ж таки все у порівнянні. Могло бути набагато гірше", - говорить Грубич Анні Севастьяновій на прем'єрі "Вартових Різдва".

Костянтин Грубич із сином / © instagram.com/yaroslav_grubych

Костянтин Грубич із сином / © instagram.com/yaroslav_grubych

Костянтин Грубич зізнався, що його сім'я отримала чимало підтримки і від близьких, і друзів, і колег, і прихильників. Особливо ведучому запам'яталась акторка Римма Зюбіна. Вона однією з перших зателефонувала та підтримала сім'ю Грубича.

"Я не скажу, що телефонували, бо писали. Я тоді був трішечки так у тумані і не можу назвати всіх, але, мабуть, що всі, кого я знаю. Але важливою розмовою було першого дня, коли це стало публічно відомо, це Римма Зюбіна зателефонувала, і ми гарно поговорили. Вона була однією з перших, хто возив нас по монастирях, коли донька загинула, і тут вона проявилась. Ми можемо з нею роками не бачитися, але те, що ми споріднені душі, це точно", - пригадав ведучий.

Римма Зюбіна / © instagram.com/rimma_ziubina

Римма Зюбіна / © instagram.com/rimma_ziubina

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич вперше за тривалий час показався з донькою та дружиною на публічному заході. Журналіст поділився, як проводив час із родиною.

