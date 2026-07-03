Костянтин Меладзе таємно отримав нове громадянство: що сталося з його українським паспортом

Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

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Продюсер та композитор Костянтин Меладзе таємно отримав нове громадянство.

Принаймні, саме так стверджують російські пропагандисти. До слова, у Костянтина Меладзе був український паспорт, який він нібито навіть оновлював 2024 року. Проте продюсер, як стверджують пропагандисти, таємно отримав громадянство Грузії.

До речі, за законами країни у грузинів не може бути подвійного громадянства, лише за винятком отримання особистої згоди від президента. Офіційно у Костянтина Меладзе не було таких дозволів. Тож, пропагандисти стверджують, що композитор відмовився від українського паспорта.

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Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Зазначимо, Костянтин Меладзе від початку повномасштабної війни обрав мовчання. Композитор не коментує злочини росіян на українських землях та практично не з’являється в публічному просторі. Подейкують, що він нібито живе в Італії.

До речі, Костянтину Меладзе навесні цього року встигли приписати новий роман. Композитора заскочили у компанії значно молодшої за нього пасії.

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