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Костянтин Меладзе таємно отримав нове громадянство: що сталося з його українським паспортом
Раніше у композитора було українське громадянство, проте зазначається, що він отримав паспорт іншої країни.
Продюсер та композитор Костянтин Меладзе таємно отримав нове громадянство.
Принаймні, саме так стверджують російські пропагандисти. До слова, у Костянтина Меладзе був український паспорт, який він нібито навіть оновлював 2024 року. Проте продюсер, як стверджують пропагандисти, таємно отримав громадянство Грузії.
До речі, за законами країни у грузинів не може бути подвійного громадянства, лише за винятком отримання особистої згоди від президента. Офіційно у Костянтина Меладзе не було таких дозволів. Тож, пропагандисти стверджують, що композитор відмовився від українського паспорта.
Зазначимо, Костянтин Меладзе від початку повномасштабної війни обрав мовчання. Композитор не коментує злочини росіян на українських землях та практично не з’являється в публічному просторі. Подейкують, що він нібито живе в Італії.
До речі, Костянтину Меладзе навесні цього року встигли приписати новий роман. Композитора заскочили у компанії значно молодшої за нього пасії.