ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Костянтин Темляк вперше з’явився на публіці після скандальних звинувачень у насильстві

Актор, який опинився в центрі скандалу через звинувачення в насильстві, знову з’явився на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Костянтин Темляк

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Український актор Костянтин Темляк, який опинився в центрі гучного скандалу через звинувачення в домашньому насильстві та підозру у справі про розбещення неповнолітньої, знову з’явився на публіці після тривалої відсутності.

Нові подробиці резонансної історії та обставини його появи дізнаєтеся у новому випуску «Наодинці з Гламуром» уже цієї п’ятниці. Після розголосу навколо звинувачень на свою адресу актор тривалий час майже не з’являвся в публічному просторі. Історія набула значного суспільного резонансу та викликала активне обговорення в Мережі.

Згодом Темляк знову почав публікувати дописи у соцмережах. Зокрема, він показався у військовій формі та поділився власними віршами. У публічному просторі він зʼявився з приводу прем’єри нового українського кіно «Добре, що мама не знає».

Костянтин Темляк / © Пресслужба Film.Ua

Костянтин Темляк / © Пресслужба Film.Ua

Зазначимо, влітку 2025 року колишня партнерка актора, фотографиня Анастасія Соловйова, публічно звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві під час їхніх стосунків. Після цього Темляк оприлюднив відеозвернення, у якому визнав, що в минулому вдавався до фізичних дій щодо колишньої партнерки, та попросив вибачення.

Окрім цього, актор фігурує у справі, пов’язаній із підозрою в розбещенні неповнолітньої. Ці обставини також стали частиною резонансної історії навколо Темляка.

Водночас слідство у справі триває. Остаточні висновки щодо обставин імовірних правопорушень мають ґрунтуватися на доказах, а винуватість особи може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду.

29 жовтня в український прокат виходить кримінальна іронічна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка, в якій Костянтин Темляк виконав одну з головних ролей. Стрічка у стилі сучасного неонуару складається з чотирьох взаємопов’язаних новел про трьох членів однієї родини, які приховують одне від одного власні таємниці. Їхні історії переплітаються у несподіваний сюжет, де кожен вчинок має наслідки.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Темляк після гучних обвинувачень у насильстві й розбещенні зробив несподівану заяву з фронту.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie