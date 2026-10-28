Костянтин Темляк вперше з’явився на публіці після скандальних звинувачень у насильстві

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

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Український актор Костянтин Темляк, який опинився в центрі гучного скандалу через звинувачення в домашньому насильстві та підозру у справі про розбещення неповнолітньої, знову з’явився на публіці після тривалої відсутності.

Нові подробиці резонансної історії та обставини його появи дізнаєтеся у новому випуску «Наодинці з Гламуром» уже цієї п’ятниці. Після розголосу навколо звинувачень на свою адресу актор тривалий час майже не з’являвся в публічному просторі. Історія набула значного суспільного резонансу та викликала активне обговорення в Мережі.

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Згодом Темляк знову почав публікувати дописи у соцмережах. Зокрема, він показався у військовій формі та поділився власними віршами. У публічному просторі він зʼявився з приводу прем’єри нового українського кіно «Добре, що мама не знає».

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Костянтин Темляк / © Пресслужба Film.Ua

Зазначимо, влітку 2025 року колишня партнерка актора, фотографиня Анастасія Соловйова, публічно звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві під час їхніх стосунків. Після цього Темляк оприлюднив відеозвернення, у якому визнав, що в минулому вдавався до фізичних дій щодо колишньої партнерки, та попросив вибачення.

Окрім цього, актор фігурує у справі, пов’язаній із підозрою в розбещенні неповнолітньої. Ці обставини також стали частиною резонансної історії навколо Темляка.

Водночас слідство у справі триває. Остаточні висновки щодо обставин імовірних правопорушень мають ґрунтуватися на доказах, а винуватість особи може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду.

29 жовтня в український прокат виходить кримінальна іронічна комедія «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка, в якій Костянтин Темляк виконав одну з головних ролей. Стрічка у стилі сучасного неонуару складається з чотирьох взаємопов’язаних новел про трьох членів однієї родини, які приховують одне від одного власні таємниці. Їхні історії переплітаються у несподіваний сюжет, де кожен вчинок має наслідки.

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Нагадаємо, нещодавно Костянтин Темляк після гучних обвинувачень у насильстві й розбещенні зробив несподівану заяву з фронту.

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