Костянтин Темляк зізнався у домашньому насильстві: Денисенко, Астаф'єва та інші зірки відреагували

Український актор Костянтин Темляк опинився в епіцентрі гучного скандалу після звинувачень у домашньому насильстві.

Так, громом серед ясного неба стали зізнання актора у домашньому насиллі проти колишньої дівчини — фотографки Анастасії Соловйової. Спочатку сама дівчина оприлюднила фото та відео з синцями, скриншоти листування та розповіла про психологічний тиск і принизливі "правила", які актор нібито встановлював у їхніх колишніх стосунках. Ба більше, Соловйова звинуватила Темляка в непристойному спілкуванні з 15-річною дівчиною, чим ще більше ошелешила.

Своєю чергою Темляк не став заперечувати фактів насилля, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити" колишню, а також заявив про готовність понести юридичну та моральну відповідальність. Він пояснив свою поведінку "страшним періодом життя", коли був залежним від алкоголю, наркотиків і мав "хвороби в голові". Проте артист додав, що все це вже у минулому й він остаточно переусвідомив своє життя.

Після гучного допису актора у Мережі здійнялася хвиля обговорень поведінки Темляка. Зокрема, українські зірки та юзери поділилися власними роздумами щодо насильства й підтримали Анастасію, наголосивши на встановленні справедливості.

