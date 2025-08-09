- Дата публікації
Костянтин Темляк зізнався у домашньому насильстві: Денисенко, Астаф'єва та інші зірки відреагували
Мережа вибухнула реакцією на скандальні вчинки актора.
Український актор Костянтин Темляк опинився в епіцентрі гучного скандалу після звинувачень у домашньому насильстві.
Так, громом серед ясного неба стали зізнання актора у домашньому насиллі проти колишньої дівчини — фотографки Анастасії Соловйової. Спочатку сама дівчина оприлюднила фото та відео з синцями, скриншоти листування та розповіла про психологічний тиск і принизливі "правила", які актор нібито встановлював у їхніх колишніх стосунках. Ба більше, Соловйова звинуватила Темляка в непристойному спілкуванні з 15-річною дівчиною, чим ще більше ошелешила.
Своєю чергою Темляк не став заперечувати фактів насилля, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити" колишню, а також заявив про готовність понести юридичну та моральну відповідальність. Він пояснив свою поведінку "страшним періодом життя", коли був залежним від алкоголю, наркотиків і мав "хвороби в голові". Проте артист додав, що все це вже у минулому й він остаточно переусвідомив своє життя.
Після гучного допису актора у Мережі здійнялася хвиля обговорень поведінки Темляка. Зокрема, українські зірки та юзери поділилися власними роздумами щодо насильства й підтримали Анастасію, наголосивши на встановленні справедливості.
"Дуже сміливий і важливий вчинок. Складно зрозуміти, але хочеться підтримати. Нехай все вийде" – Даша Астаф'єва
"Настю, дуже дякую, що наважились розповісти. Моя підтримка з вами. Талановитий актор – не дорівнює "здорова ментально людина". Часом, зовсім навпаки" – Катерина Тишкевич
"Настя… Я спочатку побачила відео Кості й тільки зараз мені прислали ваш допис. Я не думала, що все настільки серйозно! Мені дуже шкода, що Вам довелося таке пережити" – Наталка Денисенко
"Як це страшно… Мої найщиріші співчуття і моя вам підтримка" – Анна Сагайдачна
Людина може змінитись та вибачитись, але це не може звільняти її від відповідальності та наслідків, поза термінами
Нарциси ніколи не змінюються, вони змінюють маски. Добре, що ця історія отримала розголос, бо більше жінок знатимуть, від кого треба триматися подалі