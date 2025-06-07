- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 616
- Час на прочитання
- 1 хв
Костянтин Войтенко у першу річницю шлюбу показав пікантні фото з дружиною: "Пройшли перший рівень"
Зірка поділився враженнями через рік після нового сімейного статусу.
7 червня український актор, відомий за серіалом "Коли ми вдома", Костянтин Войтенко разом із дружиною — дизайнеркою Наталією Камінською — святкують першу річницю шлюбу.
На честь цієї дати подружжя влаштувало атмосферну фотосесію у затишному інтер’єрі, поділившись кадрами у фотоблогу. На серії романтичних і спокусливих кадрів парочка попозувала у будинку й замилувала своїми щирими почуттями. Під час фотосесії Наталія постала в чорній мереживній сукні, а Костянтин — у стильному костюмі у тон.
За словами артиста, цей рік подружнього життя видався доволі насиченим: із радощами, побутовими викликами та абсолютною підтримкою одне одного. Войтенко не стримував самоіронії та відвертості.
"Пройшли перший рівень виживання в шлюбі. 12 місяців любові, підтримки, сміху, трохи драм і кілька "ну й живи тоді сам!". Медаль "Найкращий чоловік/дружина року" вручена (в уяві, але все одно заслужено). Вино, як і ми, з роками тільки кращає. Далі буде тільки цікавіше", — висловився у річницю шлюбу Войтенко.
Нагадаємо, нещодавно зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон розійшлася з солістом гурту Coldplay Кріс Мартін після восьми років роману – відома причина такого рішення.