Костянтина Темляка після скандалу з домашнім насиллям прибрали з кліпу Jerry Heil та Yarmak

Jerry Heil, Костянтин Темляк, Yarmak

Український репер і військовослужбовець YARMAK разом з Jerry Heil відреагували на обвинувачення актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Річ у тому, що днями актор разом з дружиною Анастасією Нестеренко з’явилися у кліпі зірок до пісні "З якого ти поверху неба?". За сюжетом вони грали історію кохання військового і його обраниці. Проте несподівано і майже одночасно з виходом роботи у Мережі спалахнув скандал щодо поведінки Темляка у минулому.

Зокрема, колишня дівчина актора, фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила його у домашньому насильстві та регулярному аб'юзі, надавши відповідні докази. Сам артист відреагував на цю заяву публічним відеозверненням, де підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що дійсно свого часу міг завдати "фізичних ушкоджень" партнеркам, але ж тепер, за його словами, він пройшов тривалий шлях до змін і більше так не чинить.

Допис Костянтина Темляка / © instagram.com/kostiatemliak

На такі одкровення обох у Мережі відреагували низка зірок і юзерів, які у коментарях наполягали на справедливості. Зокрема, деякі з них закликали артистів, у кліпі яких з'явився Костянтин, видалити роботу. Тож YARMAK і Jerry Heil дослухалися й видалили ролик, попри його стрімкий злет на платформах.

Крім того, виконавці вийшли на зв'язок з проясненням ситуації й чіткою позицією. Вона запевнили, що все це було неможливо передбачити та вони категорично засуджують будь-які насильницькі дії. Тож запропонували військовим і їхнім обраницям поділитися їхньою історією кохання у форматі відео. Фрагменти з цих історій і потраплять до оновленого кліпу "З якого ти поверху неба?".

Допис Jerry Heil і YARMAK

"Будь-яке насильство — це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для знімань, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео. Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйонів українців, які проживають своє кохання на відстані. Кліп до пісні "З якого ти поверху неба?" видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити! Ми змонтуємо кліп про вас!" – йдеться у заяві YARMAK і Jerry Heil в Instagram.