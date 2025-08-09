- Дата публікації
Гламур
- 91
- 3 хв
Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насиллі й розбещенні 15-річної: актор зробив гучну заяву
Колишня дівчина зірки заявила про роки побоїв і приниження, публічно надавши докази.
Український актор Костянтин Темляк опинився в епіцентрі скандалу, після того як його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно розповіла про роки знущань та приниження у стосунках з ним.
У своєму Instagram Соловйова заявила, що Темляк свого часу до повномасштабного вторгнення був залежним від алкоголю та наркотиків, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку та застосовував фізичну силу. За її словами, він навіть встановив для неї "список правил", яких вона мала дотримуватися.
"Я не могла розповісти свою історію чотири роки… Мовчала через сором, через його публічність і мою малу кількість підписників. І через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду", — шокувала Анастасія.
У підтвердження фотографиня опублікувала фото й відео з синцями, скриншоти листувань і кадри, де, за її словами, видно агресивну поведінку Темляка.
Згодом Соловйова виклала ще один окремий допис зі скриншотами листування актора з, як вона стверджує, 15-річною дівчиною. На знімках 2023 року видно, як актор схиляє неповнолітню до сексу.
Реакція Костянтина Темляка на звинувачення у домашньому насиллі
Актор, перебуваючи вже у інших стосунках, не став заперечувати частину звинувачень від своєї колишньої. У фотоблогу він визнав, що всі обвинувачення з боку Соловйової "не вигадка" і він дійсно "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця". За словами Темляка, йому "дуже соромно" за ту поведінку, і він готовий понести юридичну та моральну відповідальність.
"Це був період, коли у моєму житті було багато алкоголю, наркотиків і нездорові стосунки. Дуже багато сил вклав, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором, після чого я почув фразу: "Я зіпсую тобі життя", — висловився Темляк.
Він зазначив, що після розриву просив вибачення у Соловйової, але вона не прийняла їх. Актор також згадав про інші "ментально-нездорові стосунки", де він, за його словами, теж завдавав шкоди партнерам, але згодом намагався виправитися.
"Я хотів би ще раз публічно вибачитись перед тобою, Настю. Це був страшний період нашого життя, це були дуже взаємно нездорові стосунки. Я зробив багато речей, за які мені дуже соромно і досі. Також мені соромно перед усіма тими, кого по відмічали в коментарях – повʼязаних зі мною людей, спільноти, театр. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною — як партнер — я був у минулому. Але я вдячний, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом, і стати тим, ким я є тепер", — додав актор.
Своєю чергою, теперішня дружина Темляка, з якою він побрався 2024 року, акторка Анастасія Нестеренко також відреагувала на скандал. У сторіз вона оприлюднила заяву, де зазначила, що у шлюбі не зазнавала жодного домашнього насильства з боку артиста. І додала, що не може "відповідати за слова та вчинки іншої людини".