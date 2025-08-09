Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насиллі й розбещенні 15-річної: актор зробив гучну заяву

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Український актор Костянтин Темляк опинився в епіцентрі скандалу, після того як його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно розповіла про роки знущань та приниження у стосунках з ним.

У своєму Instagram Соловйова заявила, що Темляк свого часу до повномасштабного вторгнення був залежним від алкоголю та наркотиків, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку та застосовував фізичну силу. За її словами, він навіть встановив для неї "список правил", яких вона мала дотримуватися.

Допис Анастасії Соловйової / © instagram.com/solovieva.nasty

"Я не могла розповісти свою історію чотири роки… Мовчала через сором, через його публічність і мою малу кількість підписників. І через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду", — шокувала Анастасія.

У підтвердження фотографиня опублікувала фото й відео з синцями, скриншоти листувань і кадри, де, за її словами, видно агресивну поведінку Темляка.

Допис Анастасії Соловйової / © instagram.com/solovieva.nasty

Допис Анастасії Соловйової / © instagram.com/solovieva.nasty

Згодом Соловйова виклала ще один окремий допис зі скриншотами листування актора з, як вона стверджує, 15-річною дівчиною. На знімках 2023 року видно, як актор схиляє неповнолітню до сексу.

Допис Анастасії Соловйової / © instagram.com/solovieva.nasty

Реакція Костянтина Темляка на звинувачення у домашньому насиллі

Актор, перебуваючи вже у інших стосунках, не став заперечувати частину звинувачень від своєї колишньої. У фотоблогу він визнав, що всі обвинувачення з боку Соловйової "не вигадка" і він дійсно "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця". За словами Темляка, йому "дуже соромно" за ту поведінку, і він готовий понести юридичну та моральну відповідальність.

"Це був період, коли у моєму житті було багато алкоголю, наркотиків і нездорові стосунки. Дуже багато сил вклав, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором, після чого я почув фразу: "Я зіпсую тобі життя", — висловився Темляк.

Він зазначив, що після розриву просив вибачення у Соловйової, але вона не прийняла їх. Актор також згадав про інші "ментально-нездорові стосунки", де він, за його словами, теж завдавав шкоди партнерам, але згодом намагався виправитися.

Допис Костянтина Темляка / © instagram.com/kostiatemliak

"Я хотів би ще раз публічно вибачитись перед тобою, Настю. Це був страшний період нашого життя, це були дуже взаємно нездорові стосунки. Я зробив багато речей, за які мені дуже соромно і досі. Також мені соромно перед усіма тими, кого по відмічали в коментарях – повʼязаних зі мною людей, спільноти, театр. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною — як партнер — я був у минулому. Але я вдячний, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом, і стати тим, ким я є тепер", — додав актор.

Своєю чергою, теперішня дружина Темляка, з якою він побрався 2024 року, акторка Анастасія Нестеренко також відреагувала на скандал. У сторіз вона оприлюднила заяву, де зазначила, що у шлюбі не зазнавала жодного домашнього насильства з боку артиста. І додала, що не може "відповідати за слова та вчинки іншої людини".

