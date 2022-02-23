Костя Грубич зі сльозами на очах розповів про загибель доньки: "Я змушений з цим жити"

Костя Грубич зі сльозами на очах розповів про загибель доньки: "Я змушений з цим жити"

Дівчини не стало у липні 2014 року.

Ведучий програми "Твій день" на 1+1 Костя Грубич розповів про трагедію, яка сталася у його родині у липні 2014 року.

Наприкінці червня опівночі донька ведучого Оля поверталася додому. Невідомий на автомобілі збив дівчинку на пішоходному переході. Три тижня дочка Грубича була в комі. Батьки, колеги і друзі сподівалися на її одужання, однак дива не сталося, йдеться у ЖВЛ. Оля померла у 17-річному віці внаслідок травм, отриманих під час ДТП.

"Це неможливо пережити, з цим треба, я змушений з цим жити. Що мені допомагає? Те, що є родина, є дружина, якій ще важче, ніж мені", - сказав зі сльозами на очах Грубич.

Костя Грубич з донькою Олею

Костянтин з дружиною Світланою не хотіли ніяк коментувати цю трагедію, та й досі не хочуть.

"Нехай мені моя дружина простить за те, що я вам на це зараз відповідаю. Оля – це дарунок долі, що у нас був", - сказав заплаканий ведучий.

Зазначимо, що у Кості Грубича також є донька Влада, яка з'явилася на світ 1996 року, а роком пізніше у родині ведучого народилися двійнята Оля і Ярослав. Та 2014 року 17-річна Оля трагічно загинула.

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