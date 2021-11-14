Костя Войтенко вперше назвав причину розриву з дружиною

Артист зізнався, що вони роз'їхалися не через сварку.

Український актор, учасник "Танців з зірками" Костя Войтенко вперше назвав причину розставання з дружиною Валентиною, йдеться у "Світському житті".

За словами Войтенка, вони не били гучно горщики, а були змушені роз'їхатися через певну причину.

"Ми не роз'їхалися, мовляв: все, я туди, ти сюди. Ми роз'їхалися не тому, що ми посварилися, а тому що так нам зараз комфортніше. У мене дуже зараз напружений графік і ми просто не можемо, ми заважаємо одне одному", - пояснив артист.

Костянтин Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

Він підтвердив слова Валентини, що вони на межі розлучення з літа, однак мешкати окремо стали пізніше. Також Войтенко вперше назвав причину їхнього конфлікту.

Чому Костянтин Войтенко перебуває на межі розлучення з дружиною

"Якщо глобально і чесно: не чесність на самому початку. Ну, коли ти додумуєш за людину, що вона може бути ось такою, коли ти не приймаєш її такою, яка вона є, хочеш переробити її", - зізнався актор.

Попри складний період у стосунках, Костянтин має змогу бачитися з донькою коли захоче – Валентина не перешкоджає їхнім побаченням.

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