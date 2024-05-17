Костянтин Грубич чесно відповів, чи готовий мобілізуватися та чому зараз його не беруть до війська

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич висловився, чи готовий зі зброєю у руках ставати на захист України.

Як зізнається телезірка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", ще до повномасштабного вторгнення він проходив медкомісію. За результатами його визнали частково не придатним для служби. Тим паче Костянтин зізнався, що після трагічної загибелі доньки в ДТП, смерть тепер не так лякає його.

"2021 року я пройшов медкомісію, тому що я викладаю і так вимагалося. Я визнаний частково небоєздатним через те, що у мене вітиліго є, шкіряні проблеми. Мабуть, доведеться знову йти. Якщо треба, я морально готовий. Але чи буде з мене там толк? Після загибелі Олі (доньки – прим. ред.) мені не така страшна смерть. А от інше запитання – як мої близькі? Якби був вибір, що я піду, а молоді залишаться вдома, то оце був би мій вибір", - зізнався шоумен.

Костянтин Грубич з родиною

Також зірковий батько зізнався, що з дружиною Світланою вони неабияк переймаються за свого 27-річного сина Ярослава. Втім, попри все, вирішувати долю сина незаконними методами родина не збирається.

"Дуже хвилююся. Не знаю, як його оберігати. Можливо, я поганий батько… Тому що всі шляхи до його оберігання наражаються на те, з чим ми офіційно боремося. Це що, я маю давати якогось хабаря? Це його рішення. Він не зовсім мала дитина, щоб я за нього вирішував. Він мені цього не дозволить. Але чи боюся? Боюся найбільше у своєму житті", - додав Грубич.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич відверто поділився, чим закінчилося розслідування смерті його доньки Олі та чи знайшовся вбивця.

Читайте також: