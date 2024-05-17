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Костянтин Грубич чесно відповів, чи готовий мобілізуватися та чому зараз його не беруть до війська

Костянтин Грубич чесно відповів, чи готовий мобілізуватися та чому зараз його не беруть до війська

Костянтин Грубич / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Знаменитість також поділився переживаннями про сина Ярослава.

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич висловився, чи готовий зі зброєю у руках ставати на захист України.

Як зізнається телезірка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", ще до повномасштабного вторгнення він проходив медкомісію. За результатами його визнали частково не придатним для служби. Тим паче Костянтин зізнався, що після трагічної загибелі доньки в ДТП, смерть тепер не так лякає його.

"2021 року я пройшов медкомісію, тому що я викладаю і так вимагалося. Я визнаний частково небоєздатним через те, що у мене вітиліго є, шкіряні проблеми. Мабуть, доведеться знову йти. Якщо треба, я морально готовий. Але чи буде з мене там толк? Після загибелі Олі (доньки – прим. ред.) мені не така страшна смерть. А от інше запитання – як мої близькі? Якби був вибір, що я піду, а молоді залишаться вдома, то оце був би мій вибір", - зізнався шоумен.

Костянтин Грубич з родиною / ©
Костянтин Грубич з родиною

Також зірковий батько зізнався, що з дружиною Світланою вони неабияк переймаються за свого 27-річного сина Ярослава. Втім, попри все, вирішувати долю сина незаконними методами родина не збирається.

"Дуже хвилююся. Не знаю, як його оберігати. Можливо, я поганий батько… Тому що всі шляхи до його оберігання наражаються на те, з чим ми офіційно боремося. Це що, я маю давати якогось хабаря? Це його рішення. Він не зовсім мала дитина, щоб я за нього вирішував. Він мені цього не дозволить. Але чи боюся? Боюся найбільше у своєму житті", - додав Грубич.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич відверто поділився, чим закінчилося розслідування смерті його доньки Олі та чи знайшовся вбивця.

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