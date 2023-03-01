Костянтин Грубич довів до сліз щемливим відео, як пес прощається із загиблим на війні господарем

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич довів Мережу до сліз щемливим відео.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікував ролик, який вразив його у саме серце. На відео пес прощається зі своїм господарем, який героїчно загинув, коли захищав країну від російського окупаційного війська. Чотирилапий із сумним виглядом сидів біля могили захисника.

"Як мене зачепило це відео. Пес на могилі свого господаря, який загинув за Україну. Нема прощення росіянам", - написав у фотоблогу Грубич.

У коментарях підписники ведучого не стримали своїх емоцій. Вони зазначили, що після перегляду щемливого відео на очах навертаються сльози.

Так прикро і боляче…

Ох, як боляче і страшенно сумно…

Плачу…

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