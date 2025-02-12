Костянтин Грубич показав доньку-красуню і як після ракетного обстрілу вітав її з 29-річчям

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич святкує день народження доньки. Владиславі виповнюється 12 лютого 29 років.

Журналіст вже публічно привітав доньку зі святом. Він адресував їй допис в Instagram. Зокрема, Грубич опублікував різноманітні світлини з Владиславою та розповів, як минув ранок іменинниці. За словами ведучого, донька ретельно розпланувала святкування. Зокрема, ранок дня народження вона завжди прагне провести в родинному колі. Однак вже третій рік поспіль плани псує країна-агресорка Росія. Цьогоріч окупанти завдали ракетного удару по Києву. Проте, навіть за таких жахливих подій ведучий шукає позитив. Зокрема, і Владу рано-вранці привітали, і звуки вибухів вони порівняли з салютами, аби не засмучуватися.

Донька Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

"Наша Влада неабияка режисерка свого життя: любить все наперед уявити, розпланувати, розписати сцени…От і днюху щороку ретельно пропрацьовує. Щастя, що головний ранок 12 лютого завжди прагне провести у найвужчому родинному колі. Так сталося і сьогодні. Лише в останні роки у її постановку постійно втручається більш могутній і безсердечний "російський режисер". Цього разу, наприклад, змусив вітати доньку зарано: наприкінці ночі влаштував страшні вибухи і нервову атаку. Ми сказали іменинниці, що це салют на її честь! А що робити: щоб не плакати, ми знаємо рецепти…", - говорить Грубич.

Донька Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Також ведучий адресував доньці теплі слова. Він подякував Владиславі, що вона з'явилася в їхньому з дружиною житті. Журналіст зазначив, що вони з коханою неабияк хотіли стати батьками та чекали на дитину. Окрім того, Грубич звернувся до Владислави та зазначив, що вона неабияка молодець. А попереду на доньку чекають нові успіхи, чого він їй щиро бажає.

"Владуся! Ти з'явилася на світ у період найбільшого піка нашого з мамою кохання. Ти бажана, очікувана дитина, ти та, хто дала старт абсолютно новій ері існування нашого (батьків) союзу. Оскільки ти вродилася дуже соціальною, то Боженька швиденько підкинув тобі компанію: братика і сестричку. Ваше дитинство точно не було нудним! Знай, що ми тебе безумовно любимо, довіряємо, вітаємо твої професійні успіхи і бажаємо нових", - додав ведучий.

Донька Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Нагадаємо, нещодавно син Костянтина Грубича святкував день народження. Ведучий показував рідкісні фото Ярослава і вітав його з 28-річчям.

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