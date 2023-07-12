Костянтин Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки, якої не стало 9 років тому

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич розповів, що сьогодні, 12 липня, річниця загибелі його молодшої доньки Ольги.

Дівчини не стало 9 років тому у 17-річному віці. На сторінці в Instagram ведучий розмістив фотографію дівчини і вшанував її пам'ять. Грубич розповів, що Ольга часто приходить до нього уві сні і це для нього радість. Та жах настає, коли Костянтин прокидається і розуміє, що доньки немає:

"12 липня - єдиний день, коли я про цю нашу сімейну трагедію з передчасним відходом Олюні нагадую усім, хто 9 років тому хвилювався, вірив, допомагав, молився. Бо це той день, коли з лікарні о 5 ранку були неприйняті дзвінки, а о 6-й я все ж таки взяв лиху слухавку і розбудив усіх домашніх своїм виттям, якого ніхто і ніколи до цієї миті від мене не чув…" – розповів ведучий.

Грубич зізнався, що не знав, чи писати цей пост чи ні, проте таки написав, аби всі могли вшанувати пам'ять Ольги:

"Все ж таки пишу, бо наша дівчинка заслуговує на незабутність. Оля була дивовижно гарна і внутрішньо, і зовнішньо. Вона впевнено хотіла бути соціальною працівницею, щоб допомагати немічним людям. А якщо наша зі Світланкою молодша донька щось вирішила, то вже далі її зупинити практично нереально", - розповів про загиблу доньку ведучий.

Донька Костянтина Грубича Ольга / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Костянтин Грубич також наголосив, що написав пост "не заради сумних лайків", а підтримати тих батьків, які як і він поховали своїх дітей:

"Нам випало найбільше з можливих нещасть. Роки не дають полегшення і розради, біль не вщухає, він може атакувати зненацька. Тому раджу не плекати ілюзій на порятунок у часі. Натомість максимально відволікайтеся: працюйте, спілкуйтеся, допомагайте, воюйте (якщо відчуваєте потугу)… Лише не крайте собі душу і не концентруйтеся на своїй втраті. Таких поламаних долею калік, які втратили дітей, зараз в Україні, на жаль, тисячі. Тож нам треба встояти на ногах і жити далі заради загиблих також", - зазначив Грубич.

Нагадаємо раніше Костянтин Грубич поділився, що й досі не знає, хто винен у смерті його доньки. Трагедія сталася 9 років тому вночі у Києві. Ольга поверталася додому, як раптом на пішохідному переході її збив водій і зник з місця ДТП. Грубич вважає, що поліція приховала від його сім'ї правду про вбивцю і що це зробила "непроста людина".

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