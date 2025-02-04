Костянтин Грубич показав свого 28-річного сина та публічно звернувся до нього

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич привітав сина з 28-річчям.

У день народження знаменитість у фотоблогу опублікував низку фото з дорослим іменинником. Костянтин пригадав, як вони під час війни вони разом працювали й розповів про здобутки сина. Зокрема, якими вчинками він допомагає батьківщині у складні часи.

"Ярику! Твій день народження, попри усі обставини, має стати джерелом натхнення для тебе! Знай, що ти на правильному шляху і твоя внутрішня енергія допоможе вистояти і пережити лихі часи. Знаю, наскільки важливо для тебе жити в унісон зі своїм народом, приймати рішення, за які не буде соромно", - наголосив ведучий.

Син Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Син Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Грубич публічно подякував сину за їхні спільні проєкти й висловив щирі вітання: "Досі вдячний тобі за наші поїздки-експедиції у звільнені навесні 22-го року українські міста і села Сумщини, а пізніше на Донбас і до Херсона. Відзняті тобою кадри увійшли у фонд національної памʼяті про злочини рашистів, а наші розмови по свіжому після побачених жахіть досі надихають мене жити далі. Тоді був високий градус довіри і віри у краще завтра. Я бажаю тобі безпомилкового внутрішнього компасу! Нехай складуться умови, щоб ти використав свій творчий потенціал так, як сам хочеш! Прошу Бога, щоб давав тобі надійних людей поруч, незрадливих колег, і ти зустрів ту людину, яка назавжди стане рідною і єдиною. Вітаю! Многая літа!"

Син Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Син Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Нагадаємо, Костянтин Грубич також виховував доньку. Проте Ольга, на жаль, загинула 2014 року внаслідок ДТП. Нещодавно шоумен показав, як на її могилі вшановував пам'ять.

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