Костянтин Грубич показався в обіймах дружини і ніжно привітав її з 30-ю річницею шлюбу

Український ведучий Костянтин Грубич повідомив про важливе свято в його родині.

Так, виповнилося рівно 30 років шлюбу шоумена з дружиною Світланою. Тож з нагоди важливої дати Костянтин Грубич присвятив обраниці допис в Instagram, в якому привітав її з річницею. Зокрема, ведучий опублікував їхнє спільне фото, на якому постав в обіймах коханої.

Також Грубич висловився про подружнє життя зі Світланою. Ведучий говорить, що в їхніх стосунках з дружиною не обійшлося без ложки дьогтю. Зокрема, бували різні моменти з непорозуміннями та сварками.

"Це не була суцільно медова мандрівка. Ми навіть зараз відходимо від недавньої переперченої страви, що часто у нас трапляються у меню стосунків. Причини сварок банальні: не така яєшня, не так зрозумів, куди пішов, чому не зателефонував і ще тисяча абищиць, що псують нерви, а врешті роблять міцнішим наш тривалий союз", — поділився шоумен.

Костянтин Грубич із дружиною / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Костянтин Грубич говорить, що хоча вони з дружиною і не є ідеальною парою та прикладом для наслідування, однак він неабияк щасливий і залюбки відсвяткує вже через багато років 60-ту річницю шлюбу. За словами ведучого, всі випробування, які їм зі Світланою довелося пережити, зробили їхню пару лише міцнішою.

"Хочу, щоб ще хоча б стільки разом. Ми не ідеальна пара і не приклад для наслідування. У нас купа помилок і досі немає спільної точки зору багато на що. Але є твої очі і руки, перед якими я завжди капітулюю. Дякую за тридцятку, моя перлинко!" – звернувся до дружини шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Даша Малахова святкувала річницю шлюбу з молодшим на 10 років чоловіком. Знаменитість також показувала, яким було їхнє весілля.

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